Gribende fortællinger bag vinderportrætter

Man kunne nok have hørt en knappenål falde til jorden i den smukke riddersal på Frederiksborg Slot, da Mikhail Ovchinnikov, vicedirektør på Fabergé Museet i St. Petersborg i Rusland, torsdag eftermiddag læste historien bag vinderportrættet i Carlsbergfondets Portrætkonkurrence, Portræt Nu!, højt.

- Ethvert billede fortæller en historie. Det gælder i særlig grad den svenske kunstner Erik Viklunds fotografi af vennen Leif. Kort tid efter Erik Viklunds fotografi var taget, tog Leif sit eget liv i det selvsamme rum, hvor optagelsen havde fundet sted. Huset, Leif havde levet i, blev lukket ned af myndighederne og vinduerne dækket med plader af krydsfiner. Stedet blev overladt til mørket og glemslen. Men Erik Viklund tog krydsfinerpladerne af og lavede rammer af dem. En af disse rammer satte han omkring fotografiet af sin afdøde ven.

1641 værker er blevet indsendt til dette års portrætkonkurrence, og 128 af dem er siden blevet udvalgt til at være med på udstillingen, der fra fredag kan ses af publikum på Frederiksborg Slot.

Portræt Nu! er blevet afholdt hvert andet år siden 2007, og det er derfor syvende gang, at nordiske kunstnere har kunnet sende deres bedste maleri, fotografi, skulptur, installation eller video ind til konkurrence. De seneste år er der også blevet åbnet for, at østeuropæiske kunstnere kan være med i konkurrencen. 38 af dem er udstillet.

Den internationale jury har i år haft svært ved at finde prisvinderne blandt de mange værker, da niveauet har været tårnhøjt. Det mener også Erik Viklund, der med 1. prisen modtager 85.000 kroner.

- Det er vældig sjovt at vinde. Jeg vil gerne blive ved med at fotografere og vise det frem for folk, og nu får jeg virkelig chancen for at vise det frem, sagde Erik Viklund efter prisoverrækkelsen.

Det var dog sværere for ham at sætte ord på, hvad billedet af vennen betyder for ham.

- Det er meget kompliceret. Det er svært at sætte ord på, når man står på et slot, sagde han, mens han slog ud med armene.

Juryen begrundede valget af Erik Viklund med ordene: »Det er portrættets samlede dynamik mellem liv og død, lys og skygge, som Erik Vilklund modtagrer Carlsbergsfondets portrætpris 2019 for.«

Også 22-årige Aksel-Dev Dhunsi fra Norge modtog en pris, nemlig årets Young Talent. Også her ligger der en barsk historie bag. Fotoet er en del af en fotografisk fortælling, som blev skabt efter Aksel-Dev Dhunsis ven, Rakavan Jeevaharan, døde. Vennen tog en sommerdag i 2017 til en fest sammen med andre studerende i Trondheim. Efter at have forladt festen, begav han sig hjemad og ringede undervejs til sin søster. Da hun tog telefonen, hørte hun kun lyden af en, der løb eller gik med hastige skridt. Familiemedlemmer, venner og frivillige ledte de næste 14 dage efter ham, indtil hans lig blev fundet.

- Der fulgte et fotografisk projekt, som varede et år, og som kombinerede dokumentariske og opstillede fotografier for at udfordre unge menneskers kulturelle verden i et forsøg på at forstå denne dybt tragiske situation. Resultatet er en meget stærk og mindeværdig udforskning af oplevelsen af tab, som vil have dyb resonans hos mange mennesker, sagde jurymedlem Christopher Baker, der er direktør på Scottish National Portrait Gallery i Edinburgh, inden han overrakte Aksel-Dev Dhunsi prisen på 10.000 kroner.

Der blev uddelt flere andre priser i går. 2. prisen på 35.000 kroner gik til svenske André Nordström for værket »Actress Singing Karaoke«, mens Martina Müntzing, ligeledes fra Sverige, modtog 3. prisen på 15.000 kroner for værket »Elsa«. De tre specialpriser på hver 10.000 kroner gik til Astrid Marie Storgaard fra Danmark for værket »Pige i forbrug«, Alisa Javits fra Finland for videoen »seeing« og Zelenina Irina Vladimirovna fra Rusland for værket »Portrait of a Cadet«.

Udstillingen kan ses på Frederiksborg Slot frem til 5. august.