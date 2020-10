Grethe er ny kommunikationschef på hospitalet

"Nordsjællands Hospital er en fantastisk arbejdsplads med et utal af gode og inspirerende fortællinger. Opgaven i mit team er at dyrke og fortælle vores fælles historier; både historier med det store strategiske sigte og de små historier, der binder os sammen. Det bliver en stor og spændende opgave i en organisation, der er i en rivende udvikling, for at blive klar til at flytte ind i et helt nyt hospital syd for Hillerød om få år," udtaler hun.