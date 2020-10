Ifølge borgmester Kirsten Jensen (S) vil Hillerød Kommune nu, som ejer af Hillerød Forsyning, følge forsyningsselskaberne tættere. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Grebet strammes om Hillerød Forsyning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grebet strammes om Hillerød Forsyning

Kontrollen med Hillerød Forsyning og bestyrelsen for forsyningsselskabet skærpes i en række ændringer i den kommende ejerstrategi.

Hillerød - 23. oktober 2020 kl. 06:34 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Hillerød Forsyning skal ikke være lønførende, og bestyrelsen i forsyningsselskabet skal lave en lønpolitik for selskabet. Sådan lyder et af de nye opdrag, som Økonomiudvalget har fået skrevet ind i den kommende ejerstrategi for Hillerød Forsyning. Det sker på baggrund af de seneste måneders debat, hvor blandt andet topledelsens millionlønninger har vakt forargelse og skabt debat.

Læs også: Politikere kræver beskedne lønninger i Hillerød Forsyning

- Når man er en kommunalt ejet virksomhed, skal det også afspejle sig i lønningerne, og man skal finde et niveau, som er rimeligt i forhold til det, man konkurrerer med. Der er nogle rammer for kommunale lønninger, og det skal der også være i forsyningsselskaberne. Det her er et udtryk for, at vi er opmærksomme på det, siger borgmester Kirsten Jensen (S) og understreger, at Hillerød Forsyning ikke skal konkurrere med private selskaber.

Udover kravet om en lønpolitik, har Økonomiudvalget også fået skrevet ind i ejerstrategien, at bestyrelsen skal have en ligelig repræsentation af begge køn, og at byrådet skal have indflydelse på, hvordan kompetencerne i bestyrelsen er, og om der er behov for at supplere med eksterne kræfter.

Derudover skal bestyrelsen også hvert år have lavet en ekstern vurdering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse.

- Det er en anbefaling fra Horten, som vi følger, konstaterer Kirsten Jensen om den tilføjelse.

- Men er det også et udtryk for, at I vil føre mere kontrol med bestyrelsen?

- Det er et udtryk for, at byrådet vil rykke tættere på sine selskaber. Det gør vi, fordi vi, ligesom bestyrelsen, mener, det i højere grad skal afspejle sig, at Hillerød Forsyning er et kommunalt selskab, og dermed også skal arbejde ud fra kommunale værdier. Jeg tror også, borgerne vil forlange af os, at vi kommer tættere på arbejdet i selskaberne, og det er det, vi nu prøver at finde nogle forskellige metoder til, siger Kirsten Jensen.

- Men er det også et udtryk for et ønske om at ville føre mere kontrol med bestyrelsen?

- Det kan man godt sige. Det er stadig bestyrelsens ansvar at stå for tilsynet med driften og den overordnede ledelse, men byrådet vil interessere sig meget mere for, hvad der sker i selskaberne, og det er udfaldet af den periode, vi har været igennem. Nu får vi strammet lidt på nogle af tingene, siger borgmesteren.

Ifølge Kirsten Jensen dækker det, at være et kommunalt ejet selskab og at operere ud fra kommunale værdier, over, at man skal udvise en »vis beskedenhed«, at man skal fremme kommunens mål, og at der er åbenhed, så man står til rådighed for borgerne. Men om firmabilordningen, der sikrede topledelsen i Hillerød Forsyning dyre og store firmabiler, og lønninger i millionklassen var blevet taget op i forbindelse med en ejerstrategi, hvis ikke offentligheden havde stillet sig på bagbenene, da afsløringerne begyndte at rulle, vil borgmesteren ikke svare klart på.

- Man skal jo vide noget for at kunne gøre noget ved det, siger Kirsten Jensen.

- Men det er jo Louise Colding Sørensen (S) (tidl. bestyrelsesformand i Hillerød Forsyning, red.), som har været med til at ansætte Søren Støvring (adm. direktør i Hillerød Forsyning, red.). Så hun har da i hvert fald vidst det, ligesom nuværende bestyrelsesformand Klaus Markussen (V) må have vidst det?

- Det har ikke været en generel viden i byrådet, og det er det blevet nu, og vi kan konstatere, at det ikke svarer til de aftaler, vi laver med ledelsen i vores kommune, så det kan ikke fortsætte, siger Kirsten Jensen, der dog understreger, at det ikke skal ses som udtryk for, at byrådet ikke har interesseret sig nok for Hillerød Forsyning.

- Vi har arbejdet med Hillerød Forsyning, og nu samler vi op på noget af det, der er blevet gjort opmærksom på. Bestyrelsen har bestemt også arbejdet med de problemstillinger, der har været rejst. Vi har alle sammen lært noget i denne her byrådsperiode om, hvordan vi arbejder med vores selskaber, siger hun.

Ejerstrategien - med ændringer - skal nu behandles i to politiske udvalg, inden Økonomiudvalget igen får den forelagt. Mette Thiesen (NB) stemte som den eneste i Økonomiudvalget imod udkastet til ejerstrategien.

- Jeg synes, det er helt essentielt, når der har været så meget ballade om Hillerød Forsyning, hvor man må sige, der har været en meget lemfældig omgang med andre folks penge, så giver det ikke mening, at man i ejerstrategien bruger enormt meget krudt på ligegyldige ting om kvindekvoter i bestyrelsen, FN's verdensmål og klimahensyn. Fokus i den ejerstrategi må være på den gode service og de konkurrencedygtige priser, som Hillerød Forsyning skal levere, siger hun.

Det har - trods gentagne forsøg - ikke været muligt at træffe Hillerød Forsynings bestyrelsesformand Klaus Markussen for en kommentar.

relaterede artikler

Hillerød Forsyning dropper politisag om chikane 21. oktober 2020 kl. 10:30

Kommunalt selskab glemte at få rabat på en halv million 20. oktober 2020 kl. 17:03

Nu vil byråd kigge forsyningsselskab mere over skulderen 20. oktober 2020 kl. 09:27