Se billedserie Ved alle kirkegårdens indgange er der skilte, der opfordrer hundeejerne til at holde deres hunde i snor. Foto: Johanne Wainø

Gravsteder plages af hundelort, jordhuller og tyverier

Hillerød Kirkegård har i de seneste år været plaget af løse hunde, der graver huller og efterlader hundelort på gravstederne. For nylig har der desuden været flere tyverier.

Hillerød - 16. maj 2020 kl. 12:51 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange mennesker kommer forbi Hillerød Kirkegård i løbet af dagen. Der bliver jogget, løbet og slentret, og mange hunde tripper dagligt nedad de grusbelagte stier. Men på trods af at der ved alle indgange er skilte, der fortæller, at hundene skal holdes i snor, oplever kirkegården mange problemer med hunde, der graver jordhuller og efterlader hundelort på gravstederne.

Faktisk går der ikke en eneste dag, uden at kirkegårdens gravere må ud med skovle og græsfrø, når de møder på arbejde. Det fortæller graver på Hillerød Kirkegård, Malene Nielsen, da hun går rundt på kirkegården fredag eftermiddag.

- Jeg har været her i fire år, og det har stået på i al den tid, jeg har været her. Det sker faktisk hver dag, siger hun.

Og det er frustrerer de ansatte, at hundeejere og særligt hunde skider på reglerne. Bogstaveligt talt.

- Jeg bliver irriteret over, at de pårørende skal udsættes for det. Og så bliver jeg irriteret over, at vores tid og ressourcer går på at reetablere det, som hundene ødelægger, frem for at bruge tiden på vores egentlige arbejde, siger hun og fortsætter:

- Helt praktisk skal vi lægge nyt jord på, vi skal plane ud, og vi skal så nyt græs. Og så skal det jo have fred i en måneds tid, før det begynder at ligne sig selv igen. Og det får det sjældent.

Mange dårlige oplevelser For lige så snart kirkegårdens ansatte har fri, forvandles de grønne arealer til en hundepark, og de løse hunde spurter omkring og sætter kløerne i plænerne. Og graverne har haft mange ubehagelige oplevelser med hundenes efterladenskaber, når de er mødt ind om morgenen.

- Vi bruger ofte morgenen på at se gravstederne igennem, og ofte ligger der hundelorte op ad eller oven på gravstederne. Når der ligger gran på, har vi sågar oplevet at få hundelorten ud over os, når vi samler grangrenene op med hænderne. Det er jo ikke særligt lækkert, siger hun.

På jorden, hvor Malene Nielsen står, plejede der at være græs. Nu er jorden bar og rundt omkring er der tydelige spor af hundepoter. Og særligt den bagerste del af kirkegården er hårdt ramt.

- Jeg tror, at det er fordi, det ligner en park, men det er det jo ikke. Hvert gravsted har en historie, og det er et mindested for de pårørende, siger Malene Nielsen, der fortæller, at de flere gange har forsøgt at tale med de hundeejere, der slipper deres hunde fri, men lige lidt har det hjulpet.

Den seneste måned har kirkegården også været udsat for tyveri, hvor tyve kobberkæder er forsvundet fra to gravsteders indhegning.

- Ligesom gravstederne, er kæderne jo ikke bare kæder. Det handler ikke om deres egentlige værdi, men om, at de er en del af vores historie. Tænk, at de døde bogstaveligt talt ikke kan få lov til at hvile i fred, siger hun.

Et fristed Christiane Zibrandtsen, der er sektionsleder for udearealer og ejendomsarealer i Hillerød Kommune, ærgrer sig også over de mange problemer med hunde på kirkegården.

- Det går jo ud over gravstederne, og det betragter vi som hærværk, siger hun og fortsætter:

- Vi kan godt lide, at kirkegårdene bliver brugt og er et opholdssted. De bliver efterhånden brugt mere og mere som parker, og det ønsker vi ikke at ændre på. Men hvis bare hundeejerne gad at holde deres hunde i snor, ville det spare vores ansatte for meget besvær.

Næste skridt er at sætte flere skilte op. Men Christiane Zibrandtsen ønsker ikke, at det bliver en del af gravernes arbejde at holde øje med hundelufterne.

- Vi håber, at opfordringen vil komme ud til hundeejerne. Vi ser hele tiden borgere, der går tur med deres hunde i snor, så det kan sagtens lade sig gøre. Men vi har ikke behov for kontrol og overvågning. Vi er ikke politimænd, og kirkegården er et fristed, siger hun.