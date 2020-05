Som så meget andet har coronaen forhindret de gravide i et stort forskningsprojekt på Nordsjællands Hospital i at mødes til træning, så nu foregår træningen via platformen zoom. Foto: Nordsjællands Hospital

Gravide sveder gennem skærmen

Gravide kvinder, der deltager i forskningsprojektet FitMum, træner fortsat sammen for at blive fysisk stærke – bare hver for sig via Zoom.

Hillerød - 01. maj 2020 kl. 15:38 Af Janne Mulvad

Nordsjællands Hospital er ved at gennemføre et stort forskningsprojekt, der skal undersøge, hvordan gravide kvinder kan blive mere fysisk aktive, forskningsprojektet FitMum. En central del af FitMuml, er at de deltagende gravide, skal holdes fysisk aktive med forskellig intensitet. Nogle udvælges til holdtræning, men den del har været noget anderledes under corona-krisen.

Holdtræningen er omlagt hjemmetræning, men stadig i gruppen og med instruktør.

- Vi måtte tænke hurtigt, for ikke at projektet skulle gå i stå, og løsningen blev videomødetjenesten Zoom. De gravide har stadig et stort ønske om at deltage i vores projekt og gøre noget godt for dem selv og den kommende baby, siger Anne Dsane Andersen, projektkoordinator på FitMum i en pressemeddelelse fra Nordsjællands Hospital.

Flere gange om ugen superviserer hospitalets træner deltagerne, så der er stadig sved på panden og smil på læben blandt deltagerne. I zoom-sessionerne deltager omkring ti kvinder pr. gang, men der er flere hold pr. uge, og kvinderne melder sig selv til, som det passer i deres skema.

I FitMum undersøger forskere fra Nordsjællands Hospital, hvordan gravide kvinder kan blive mere fysisk aktive. Deltagerne starter så tidligt som muligt i deres graviditet og træner gennem hele graviditeten. Alle kvinder, der deltager i FitMum indgår samtidig i det allerede eksisterende graviditetsforløb på hospitalet.

220 kvinder skal gennem projektet, og forskningsprojektet er stadig åben for tilmelding. Hvis man ønsker at tilmelde sig, må man vær ikke være længere i sin graviditet end 14. graviditetsuge. Efter samtale med en af forskerne vil man blive placeret i en gruppe der træner, en gruppe der vejledes i træning, eller i en kontrolgruppe.

Bag FitMum står projektkoordinatorer og ph.d.-studerende Signe de Place Knudsen og Caroline Borup Roland. Projektet ledes af Bente Stallknecht, læge og professor ved Københavns Universitet samt Ellen Løkkegaard, overlæge og professor ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital.

Læs mere om FitMum: https://www.nordsjaellandshospital.dk/fitmum