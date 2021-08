Gospelkoret øver hver mandag i GrønnegadeCentret. Privatfoto

Gospelkor starter ny sæson og søger nye medlemmer

Det lokale gospelkor Old Stars har brug for flere medlemmer

Hillerød - 06. august 2021 kl. 17:30 Kontakt redaktionen

Gospelkoret Old Stars indleder den nye sæson med et ønske om at få flere sangere.

Det skriver koret i en mail til Hillerød Posten.

"Efter en lang periode med meget begrænsede muligheder for at synge glæder vi os til igen at synge sammen i gospelkoret Old Stars. Vi synger i de lyse og dejlige lokaler i GrønnegadeCentret, og i pausen er der mulighed for at købe mad i cafeen til rimelige priser," står der i mailen.

Koret har allerede fået forespørgsel på to koncerter i efteråret, og planlægningen af foråret er i fuld gang. Korets optræden på Plænen i Tivoli sidste år blev aflyst, men mon ikke en ny mulighed vil vise sig.

"Vi er så heldige at have en professionel korledelse med Sara Broberg som korleder og Anders Mortensen som pianist. Alt dette forudsætter et fuldtalligt kor, og vi kan her i august åbne for nye kormedlemmer, der brænder for at synge gospel. Vi søger medlemmer bosiddende i Hillerød kommune til at supplere alle tre stemmegrupper: Alt, sopran og tenor," lyder det fra koret.

Der er mulighed for at prøve at synge med ved to korøvelser mandag den 23. og mandag den 30. august, begge dage fra klokken 11.30.

Du kan læse mere om koret på www.oldstars.nu, hvor der også er mulighed for at tilmelde sig.

