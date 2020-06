Se billedserie Mikael Goldschmidt kunne mandag tage det symbolske første spadestik til anlægget af den grønne kile i Frederiksbro. Her anlægges blandt andet en 300 meter lang sø. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Goldschmidt graver ud til sin svanesø

På Frederiksbro er byggeriet så fremskredent, at Pihlkonsortiet nu begynder at etablere den grønne kile, som får navnet Frederiksbro Parken.

Højt over byggepladsen på Frederiksbro knejser to højhuse på 15 etager. Der er stadig lang tid, til at lejerne kan flytte ind i lejlighederne i højhusene, men råhusene er rejst, og mandag tog bygherre Mikael Goldschmidt hul på gravearbejdet, der skal skabe Frederiksbros grønne park, den gørnne kile.

Et grønt område med en kunstig sø, der skærer ned gennem hele bydelen og ender i en bro over Herredsvejen, der forbinder Frederiksbro med resten af Hillerød.

- Det er et særligt øjeblik, siger Mikael Goldschmidt om dagens event.

- Det er vigtigt, at vi skaber et miljø omkring den her bydel, som er noget ganske særligt. Og det arbejde har jeg kastet mig ud i med stor entusiasme, siger han, som betegner arbejdet med den grønne kile som en stor passion for ham. Og som en udskrivning på cirka 100 millioner kroner, ud af den samlede investering i Frederiksbro på cirka 4 milliarder kroner.

- Det er kostbart det her. Vi er ikke fedtede, siger Mikael Goldschmidt.

Søen, som bliver anlagt i form som en svane i flugt bliver oplyst, får flere broer og bliver velegnet til vandaktivitet og fiskeri. Der etableres også en badepavillon med indendørs svømmebassin til lejerne, og der bliver bygget klatrevæg og legepladser i parken, der har fået navnet Frederiksbro Parken.

- Det bliver smukt at gå tur i parken om aftenen, når søen bliver oplyst langt kanten, siger Mikael Goldschmidt, som leger med en idé om at placere bænke med figurer af store personligheder som Dalai Lama, Churchill og Nelson Mandela rundt omkring i anlægget.

- De skal udformes, så man kan sætte sig ned og tage en snak med dem. Jeg er ikke i mål med det endnu, men det plejer jeg at komme. Jeg synes det kunne være en sjov idé, at man går rundt i Frederiksbro Parken og sætter sig ned og tager en snak med Churchill, siger han.

Ikke en skrabet sandkasse Der er også kreative idéer på vej om de legepladser, der etableres.

- Der er mange byggerier, der ender med bare at have en skrabet sandkasse. Børnenes legepladser er det første, der bliver sløjfet, hvis et byggeri skal spare. Det kommer ikke til at ske her, lover han og fortsætter:

- Der kommer til at bo nogle tusinder mennesker her, og det er til dem, vi laver de her faciliteter. Der vil komme til at være en form for ud- og indflytning på Frederiksbro. Men det der sker, når vi laver attraktive miljøer, er at så vil folk gerne blive der, og blive boende i mange år.

Mandag formiddag kravlede den 63-årige ejendomsinvestor selv ombord i en stor CAT-gravemaskine for at tage første spadestik til anlægsarbejdet. Efter lidt instruktion kunne han styre maskinen og tage en grab jord op.

Han dumpede den dog på plads i hullet igen inden han kravlede ned fra gravemaskine.

Den bliver stor Sådan skal arbejdet med parken næppe fortsættes. Der skal graves et 300 meter langt hul på op til tre meters dybde til søen, og der forventes at skulle køres 6000 vognlæs jord væk fra pladsen.

- Det er ikke bare et lille soppebassin. Den bliver stor, siger Mikael Goldschmidt om søen, og fortæller historien om, hvorfor søen skal være en svanesø.

Svanen knytter sig til hans familie og familienavnet Goldschmidt, der opstod i den jødiske ghetto i 1400-tallets Frankfurt. Der var ingen gadenavne, og man orienterede sig efter symboler på husene. Mikael Gold­schmidts familie boede i et hus med en svane.

- Dengang besluttede fyrsten, at de jødiske familier ikke længere måtte bruge deres hebraiske navne. Anbefalingen var, at man i stedet tog navn efter sin bestilling eller sit hus. I min familie var man guldsmede, og jeg er glad for, at man valgte at bruge det til at finde et navn, og ikke huset. Ellers havde jeg været hr. Schwan, sagde han og henviste til den noget uheldige karakter i Matador, hr Schwann.

Navnet blev i stedet Gold­schmidt, men familien holdt alligevel fat i svanen, som altid har været et familiesymbol.

- Symbolet fulgte familien, og derfor ville jeg gerne lave søen som en svane. Også fordi det er Danmarks nationalfugl, men jeg har altså en helt særlig familierelationen til svanen, sagde Mikael Goldschmidt.

Det er Pihl-konsortiet, som også opfører Etape 2 af boligbyggeriet, der skal stå for det forberedende anlægsarbejde, herunder også til søen. Det samlede arbejde med Frederiksbro Parken forventes at være færdigt i slutningen af 2021.

