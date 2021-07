Se billedserie Fit For Kids har fået støtte. Privatfoto

GolFestival har igen uddelt donationer

GolFestival har støttet projekter med omkring 40.000 kroner

Hillerød - 05. juli 2021 kl. 14:09 Kontakt redaktionen

Selv om der ikke blev afviklet GolFestival i år, så arbejder styregruppen bag arrangementet stadig, når ikke Corona sætter begrænsninger.

Arbejdet med at planlægge Golfturneringen i 2022 på Hillerød Golfklubs bane er en stadig proces, der selvfølgelig har det formål at sikre midler til at donere til syge og kriseramte børn og unge i Hillerødområdet.

Støtte til tre projekter Corona og forsamlingsforbud har selvfølgelig vanskelig gjort arbejdet med at finde støtteemner, men nu har det været muligt at sikre overdragelse af midler til tre projekter i nærområdet, , denne gang for cirka 40.000 kroner.

Harløse skole, der er en specialskole for normaltbegavede elever med autisme og tilgrænsende diagnoser, har fået fire cykler, der skal indgå i arbejdet med skolens børn i de store klasser.

Fit For Kids Hillerød er en frivillig forening, der tilbyder alle børnefamilier et gratis, videnskabeligt dokumenteret, sjovt og effektivt familiesundheds-program. Afdelingen i Hillerød har fået midler til beklædning i de kolde vintermåneder.

Lavuk Pibergaarden, der holder til ved kanten af Gribskov ved Esrum Sø i Nødebo, er et socialpædagogisk dagtilbud for mennesker over 18 år med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. De har fået udemøbler til brug i de lyse og varme måneder.

Igen den 20. maj Styregruppen har allerede annonceret, at der selvfølgelig igen bliver GolFestival i det kommende år, og datoen er fastlagt til 20. maj, hvor de ser frem til igen at samle 20 hold og en række generøse sponsorer til en Golfturnering til glæde for syge og kriseramte børn og unge.

