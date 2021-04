Godt med genbrug - skidt beliggenhed

Debat Virksomheden J. Jensen og enkelte politikere forsøger nu at udstille de partier i byrådet, der har stemt nej til en lokalplan, der vil have givet tilladelse til omfattende genbrugs virksomhed som partier, der ikke ønsker genbrug. Nu skal man nok kende lidt til, hvad det egentlig er J. Jensen ønsker at udføre af genbrug, på en virksomhed placeret i det åbne land.

Placeringen af et omfattende genbrugscenter med behandling af farlige og miljøskadelige stoffer fra byggeriet får vel alles alarmklokker til at ringe. Trafikforholdene tillader ikke yderligere belastning og forvandling af beton og mursten til opfyld og genbrug vil i den grad være støjende. Man må blot håbe på at nej'et til lokalplanen ikke er begrundet i det forestående kommunevalg, men også bunder i et krav om, at der ikke fremover kan gives dispensationer i forhold til planloven/fingerplanen, og at den gældende lovgivning på området overholdes.