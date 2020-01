Se billedserie En af årets sidste opgaver blev at slukke en brand i en kælder under en lejlighed i Østervang i Hillerød. Branden brød ud mandag aften, og beboerne blev evakueret. Slukningsarbejdet tog omkring en halv time, og det vides endnu ikke, hvordan branden opstod. Foto: presse-fotos.dk

Godt første år for samlet beredskab

Hillerød - 02. januar 2020

Det har været et travlt år for Frederiksborg Brand og Redning, som udover at skulle være parat til at rykke ud, når alarmen går, også skulle vænne sig til helt nye arbejdsrutiner og systemer. For et år siden overtog Frederiksborg Brand og Redning nemlig driften af beredskabet, der tidligere har været delt mellem kommunerne og Falck.

- Der var naturligvis både usikkerhed og bekymringer om, hvordan det nu skulle komme til at fungere, og her et år efter tror jeg, at mange kigger tilbage og tænker, at det jo egentlig gik meget godt. At det er gået så godt må og skal tilskrives en lyst og energi fra alle til at få det til at lykkes, Nuvel, der er måske en enkelt eller to, der tænker, at det kunne være bedre, men supertankere skal bruge plads og tid til at ændre kurs og retning, sagde beredskabsdirektør Kim Lintrup i sin tale, da Frederiksborg Brand og Redning holdt nytårsparole nytårsaftensdag.

- Jeg hæfter mig ved, at de nye ting ikke har haft indflydelse på kerneopgaverne. De løses dagligt og professionelt af alle, fortsatte han.

Flere hændelser i Hillerød

Over 1947 gange blev beredskabet fra Frederiksborg Brand og Redning i 2019 kaldt ud for at slukke brande, assistere ved færdselsuheld, rydde op efter oliespild eller andet. Det er en lille stigning på 1,3 procent i forhold til 2018, og det er primært i Hillerød, at stigningen kan ses. Over 680 gange er beredskabet i Hillerød rykket ud i 2019.

Omkomne gør indtryk

Ifølge Kim Lintrup har brandfolkene i det forgangne år rykket ud til flere tilfælde end normalt, hvor der har været omkomne. Blandt andet blev en ung kvinde dræbt, da hun i januar sidste år blev ramt af et tog ved Gørløse Station. De mange ulykker med omkomne gør indtryk på de brandfolk, der kommer ud, og derfor skal der tages hånd om dem i 2020, fortalte direktøren.

- Jeg ved, at tragiske ulykker med dræbte og store længerevarende hændelser som stormene presser alle såvel fysisk som psykisk. Når vinden raser, og vandet stiger, står vi sammen mod udfordringen som én samlet enhed, ligesom vi er opmærksomme op hinanden, når voldsomme opagver kræver vores tilstedeværelse. Det er i disse situationer, vi tydeligt ser robustheden i det fælles beredskab - at »small is beautiful« men »big is powerfull«. Netop de mange tragiske hænderne har medført, at der i 2019 blev igangsat projekt Mental trivsel. Et projekt, der har kortlagt en række udfordringer for brandfolks medtale trivsel, og som konkret medfører tre indsatspakker, der vil blive implementeret i 2020, sagde Kim Lintrup.

Uforskammede angreb

Også Hillerøds borgmester Kirsten Jensen, der indtil nytårsaften var formand for Beredskabskommissionen, kom ind på brandfolkenes trivsel, da hun talte til forsamlingen og nævnte de voldsomme fyrværkeriangreb, der har været på brandfolk.

- Jeg synes, det er voldsomt blusset op med hændelser også inden for Frederiksborg Brand og Rednings område, hvor de er nogle, der har brugt fyrværkeri på en måde, som slet ikke er tiltænkt. Jeg synes, det er uforskammet, at der er nogle, der er efter jer, når I tager ud og hjælper borgerne. Politiet og kommunerne arbejder for at få stoppet det, og i mellemtiden må I huske at passe på jer selv og hinanden, sagde Kirsten Jensen.

Tak til virksomheder

Til sidst så Kim Lintrup lidt ind i 2020, hvor der venter en række arbejdsopgaver foruden udrykninger. Gribskov Kommune forlader det fælles beredskab 1. januar 2021, og det betyder, at der skal udarbejdes en revideret plan for den risikobaserede dimensionering. Derudover vil beredskabet blandt andet styrke dialogen med de virksomheder, der har deltidsbrandmænd ansat, og som giver slip på de medarbejdere i det sekund, alarmen lyder midt i arbejdstiden.

- Jeg er stolt af at være en del af Frederiksborg Brand og Redning. Ikke mindst fordi Frederiksborg Brand og Redning råder over dedikerede, dygtige, offervillige medarbejdere og frivillige der, når det gælder, tilsidesætter alt andet og helliger sig beredskabets opgaver, for at hjælpe, hvor der er behov for hjælp, sagde Kim Lintrup og takkede alle og ønskede godt nytår.