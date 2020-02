Godkendt: Planer om gadeidræt i skibscontainere fortsætter

StreetLabs planer om en multipark for byens sociale og kulturelle fællesskaber, der skal bestå af 18 skibscontainere, kan nu fortsætte, efter at skitserne af containerparken blev behandlet i Idræt og Sundhedsudvalget i sidste uge.

Her godkendte udvalget, at der nu kan blive arbejdet videre med planerne om at opføre multiparken bag tennishallen ved Frederiksborgcentret. Og det glæder leder af StreetLab og formand for Multiparkforeningen Søren Lerche.