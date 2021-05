Se billedserie FC Nordsjælland har planer om at flytte sit fodboldakademi til Hillerød, hvor et nyt stadion og boligområde er planlagt øst for Lyngevej og syd for Overdrevsvejen. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Godkendelse til stadionkvarter trækker i langdrag

Det er planen, at der skal bygges et nyt boligområde og et fodboldstadion i Hillerøds nye bydel Favrholm. Men en del af jorden må kun bruges til datacenter, og der er endnu ikke fundet en løsning.

Hillerød - 17. maj 2021 kl. 06:40 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Der er et bump på vejen for projektet med at flytte FC Nordsjællands fodboldakademi til Hillerøds nye bydel Favrholm og bygge et nyt stadion og et boligområde. En del af jorden, hvor projektet skal gennemføres, må nemlig kun bruges til at bygge datacenter, og der er endnu ikke kommet styr på, hvordan det problem skal løses.

