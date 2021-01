Ergoterapeut Ingelis Arnsbjerg fortæller, at naturen er særligt beroligende for børn. I naturen kan børn blive så opslugte af det, der er lige foran dem, at de glemmer tid og sted. Det skyldes, at børn oplever tid cirkulært, imens voksne oplever den lineært. - Vi kan øve os i at være i den cirkel af tid sammen med vores børn, siger Ingelis Arnsbjerg. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Gode råd til hjemmeskolen: Hold pauser med dit barn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gode råd til hjemmeskolen: Hold pauser med dit barn

Nu skal forældre igen hjemmeskole deres børn, og det kan give en presset hverdag. Men der er noget at gøre, fortæller en ergoterapeut.

Hillerød - 12. januar 2021 kl. 19:14 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Nødebo: Husk pauserne. Det kan man nemt glemme, når man sidder derhjemme og holder hjemmeskole og hjemmearbejdsdag. Ved at strukturere dagen og planlægge voksen- og børnepauser på samme tid kan der komme noget positivt ud af en situation, der ellers let kan føles presset. Det giver nærvær at gøre ting sammen, og man kommer langt med at sætte et kvarter af til pauser.

Det fortæller ergoterapeut Ingelis Arnsbjerg fra Nødebo. Som formand for Ergoterapi Fagligt Selskab for Børn og Unge under ergoterapeutforeningen får hun idéer og erfaringer videregivet fra mange andre ergoterapeuter.

Alle behøver frikvarter - Hold pause sammen. Både voksne og børn har brug for frikvarter og børnefrikvarter, og så kan man lige så godt holde dem sammen, siger Ingelis Arnsbjerg, der har egen praksis og primært arbejder med børn, men aktuelt har klienter mellem 5-38 år.

Ingelis Arnsbjerg arbejder oftest med børn på 5-8 år, som henvises til hende fra kommunerne, men hun får også henvist yngre børn og unge med sansebearbejdningsforstyrrelser.

Som ergoterapeut forstår hun, hvordan børns sanser påvirkes, og hvordan det kan føles for børn, når hverdagen er forandret.

Hendes råd til forældrene er at lave en struktur for hjemmearbejdsdagen og hjemmeskolen.

- Inden arbejdsdagen starter, kan man eksempelvis lave familiefitness sammen i stuen, og i frikvarterer senere på dagen kan man lave yoga- eller mindfulness-øvelser, kigge i familiens fotobøger eller spille bold i haven, foreslår Ingelis Arnsbjerg.

Grunden til at det er så vigtigt at holde pause sammen med sine børn er det nærvær, pausen og det fælles fokus giver mulighed for.

Naturen styrker synet Kombinerer man samværet med at være ude i naturen er det endnu bedre.

- Når man ser en musvåge, der hænger over marken, en svane, der flyver over himlen, eller når man kaster en sten alt, hvad man kan, så den lander 15 meter ude i vandet, så udfordrer man synssansen. Barnet får trænet sin synssans ude, hvor der er afstand og højt til himlen, siger Ingelis Arnsbjerg.

At skabe ro til hjemmearbejde og hjemmeskole handler om at få nervesystemet til at falde til ro, og her har vi behov for forskellige ting, afhængigt af, hvordan vi oplever verden og dens sansepåvirkninger. I en familie kan børn og voksne sagtens have forskellige sansemønstre. Det er den slags ergoterapeuter som Ingelis Arnsbjerg er gode til at undersøge.

Nogle børn sanser meget kraftigt og er for eksempel meget følsomme over for lyd. Andre børn registrerer sanseindtryk i svagere grad og risikerer at overse et trin på trappen. Måske mærker de ikke stenen i gummistøvlerne, eller at støvlerne er taget omvendt på.

Dette kan ofte hænge sammen med en diagnose som ADHD eller autisme, men man behøver ikke at have en diagnose for at blive påvirket af sanseindtryk. Der er også børn inden for normalområdet, som kæmper med at bearbejde sanseindtryk. Så for dem kan hjemmeskolen også være svær.

- Der er ressourcestærke familier, som har overskud, trives og synes, det er skønt ikke at skulle ud af døren. Og der er familier, som også er ressourcestærke, men som har store arbejdsopgaver og mangler en lærer, som kan hjælpe børnene, når de har brug for hjælp og støtte til skolearbejdet. Og så er der familier, som er trængte og har sociale udfordringer, som gør, at de er stressede og har mindre tid til børnene. For alle børnene er det svært, at de ikke har deres lege- og klassekammerater, siger Ingelis Arnsbjerg på baggrund af sine erfaringer med de børn, hun taler med i sit arbejde og input fra andre ergoterapeuter.

For at skabe nærvær i hjemmeskolen, kan man inkludere børnene i det praktiske arbejde i familien.

- Det vigtigste er at man sikrer sig stunder med nærvær og omsorg for børnene, lytter til dem og snakker med dem om det, de har oplevet, så de føler sig anerkendt og mærker den voksnes oprigtige interesse i, hvad de har oplevet, siger Ingelis Arnsbjerg.