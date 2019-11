Gode råd når du bygger hus

For at undgå problemer anbefaler Videncentret Bolius som det vigtigste, at man får lavet en kontrakt med det eller de firmaer, der skal udføre byggeriet - en entreprisekontrakt. Kontrakten skal sikre, at byggeriet bliver færdigt i løbet af den aftalte tidsperiode og i den aftalte kvalitet, og at selve projektet i det hele taget lever op til den aftale, der er blevet indgået. Det kan være en god ide, at få en advokat med forstand på byggejura til at læse kontrakten igennem, før den underskrives.

Når man beslutter at få bygget et nyt hus, er mange måske allerede i gang med at indrette huset, allerede inden det står færdigt. Men i mange tilfælde ender husbyggeriet med konflikter, og der er ifølge Videncentret Bolius flere ting, der kan gå galt undervejs: Ekstraregninger, manglende kontakt med byggefirmaet eller arkitekten, byggesjusk, fugtproblemer og meget andet

