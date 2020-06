Gløderne efter sankthansbålet skal slukkes fuldstændigt - brandvæsenet oplever ofte at få alarmer ind om morgenen den 24. juni, hvor et tilsyneladende slukket sankthansbål er blusset op igen og har sat ild på skoven eller i en bunke blade. Foto: Janne Mulvad

Gode råd: Sådan får du en brandsikker sankthans

Hillerød - 22. juni 2020 kl. 12:07 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Landet over er tusinder af store sankthansfester aflyst, og mange vil måske i stedet holde små sankthansfester hjemme i baghaven. Hos Frederiksborg Brand og Redning, som står for brandslukningen i seks af de nordsjællandske kommuner, forventer man ikke at få en ekstra travl dag i morgen, tirsdag den 23. juni, selv om mange nok vil lave bål i haven. Men Peter Cowland, der er chef for Forebyggende Område under Frederiksborg Brand & Redning, vil alligevel gerne give en række gode råd til, hvordan man tænder bål i haven uden at gøre sankthansaften brandfarlig. For selv om det er forbudt at brænde haveaffald af hjemme i haven, hvis man bor i byzone, tillader mange kommuner faktisk, at man bygger sig et sankthansbål af haveaffaldet og brænder det af - men altså kun sankthansaften.

- Helt generelt skal du, når du brænder bål af, være forsigtig. Du skal sikre, at det sker kontrolleret, så du kun brænder det af, du vil brænde af. Du skal undgå, at ilden får fat i noget andet, siger Peter Cowland.

Bålet skal bestå af haveaffald, og altså ikke af træpaller, resterne af det gamle hønsehus eller andet byggeaffald. Det er ulovligt at brænde af og gør man det alligevel, kan det udløse en sigtelse for overtrædelse af miljølovgivningen. Så det er affaldet fra havearbejdet, der denne dag kan komme på bålet.

Man skal også overveje, hvor bålet skal placeres. Vejledningen er, at der skal være 30 meter til bygninger med hårdt tag. Blæser det, skal det være dobbelt så meget, altså 60 meter i vindens retning. Er der et stråtækt hus, er den vejledende afstand 200 meter. Det gælder også nåletræsplantager eller marker med letantændeligt materale.

- En mark, der er klar til at blive høstet, som de begynder at være omkring sankthans, vil være så tør, at den vil kunne antændes, hvis man har et sankthansbål tæt på. Men det skal man selv vurdere lokalt. Kig dig omkring og vurdér, om der er noget, der kan være truet, hvis du brænder et sankthansbål af, siger Peter Cowland.

Når bålet skal tændes, skal man ikke bruge benzin, sprit eller anden brændbar væske.

- Dampene fra nogle af de brændfarlige væsker kan tænde på afstand. Og det brænder voldsomt, så man kan komme til skade, siger Peter Cowland, som normalt ikke bryder sig om ukrudtsbrændere med gas, der i sig selv udgør en brandfare, når de bruges.

- Men et sted, man kan bruge sin gasbrænder, er, når man skal tænde sit sankthansbål, siger han.

Hvis det lykkes at få sat ild i bålet, skal man holde det under opsyn.

- Og så har vi et ønske om, at folk har noget vand i nærheden. Allerhelst en vandslange, der er koblet til, alternativt en spand med vand eller en vandkande. Så kan man gribe ind, hvis det skulle gå ud af kontrol. Og så skal man holde opsyn med bålet, til al ild og gløder er slukket. Man må ikke forlade et bål, før det er helt slukket, så spred gløderne ud og sluk med vand, siger han.

Gløderne kan nemlig ligge længe, også efter sankthansfesten er forbi.

- Vi oplever, at vi dagen efter sankthans, den 24. juni, får alarmer ind om morgenen eller op ad dagen, hvor det begynder at blæse. Så er det gløder fra et efterladt sankthansbål, der blæses ud i en skovbund eller i nogle visne blade og starter en brand. Så det er vigtigt at få bålet slukket helt ned, siger Peter Cowland.

Selv om den generelle regel blot er, at man skal være forsigtig, når man tænder op, er der faste regler for, hvornår man ikke må tænde et bål - heller ikke sankthansaften.

Hvis der er hård vind, det vil sige, hvis det blæser mere end 10,8 meter i sekundet eller derover, må man ikke tænde bål. Har man startet en afbrænding, skal den afbrydes.

- Store grene bevæger sig ved hård vind, og når det blæser så meget, spreder gnister og gløder sig, siger Peter Cowland, som også har en opfordring, hvis man ikke selv tænder op i baghaven eller skal til sankthansfest.

- Hvis man ser noget, der brænder den 23. juni, så gå lige tæt på, så du ved, hvad der brænder, inden du ringer til 112. Vi oplever at få alarmer sankthansaften, hvor vi kommer ud til sankthansbål, der er under opsyn og under fuld kontrol. Men anmelderen havde lige set noget, mens han kørte forbi, og har tænkt, at det var noget farlig. Det kan være, at den røg du ser stige op fra et hus, bare kommer fra et sankthansbål, siger Peter Cowland.

På hjemmesiden www.brandfare.dk kan man følge med i brandindekset, som viser risikoen for, at brand opstår og spredes i naturen. Man kan også se en prognose for, hvordan risikoen forventes at udvikle sig de kommende dage.