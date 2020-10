Lene Rømer har nu overtaget Kaffebar, der ligger midt på Slotsgade, mens Marina Blichfeldt har sagt farvel til den café, hun selv var med til at starte for seks år siden.Foto: Kim Rasmussen

Goddag og farvel i Kaffebar

Indenfor var der stående med mundbind, og de mange små borde var fyldt op med kunder, der nød en kop kaffe, et glas hjemmebrygget limoncello og en kage.

Lene Rømer, der indtil nu har været stamkunde i Kaffebar, overtager cafeen efter Marina Blichfeldt, der for seks år siden selv overtog stedet sammen med sin veninde Eva Normann.

Lene Rømer kommer fra en stilling i bilbranchen, og har ikke erfaring fra caféverdenen udover et job på en café i Hillerød i sit sabbatår i 1990'erne. Hun glæder sig til at lande i rollen som cafeindehaver, og hun har allerede mange ideer til arrangementer og nye påfund, der skal have Kaffebar som omdrejningspunkt.