God kemi på en ny første skoledag

Første dag efter coronanedlukningen bød på høj sol og lave temperaturer, så alle fremmødte elever fik udleveret en varm hættetrøje til at holde kulden på afstand.

På HF & VUC Nordsjælland var torsdag i sidste uge en glædens dag. Her kunne eleverne i 1.-års HF-klasserne nemlig møde til fysisk undervisning for første gang i mange måneder.

For Cecilie Laursen og Line Frøkjær var det en god oplevelse at være tilbage på skolen.

"Dejligt at se folk igen"

"Det er virkelig dejligt at se folk igen og få en social oplevelse. Det har vi savnet," fortæller Cecilie Laursen i en pressemeddelelse fra HF & VUC Nordsjælland.

"Det føles lidt mærkeligt at stå herude med alle tingene, men det er også rart at lave noget fysisk igen. Man kan godt blive træt af, at det hele foregår på en skærm," supplerer Line Frøkjær. jesl