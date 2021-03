Politikerne er kommet med et par justeringer efter input fra borgere, til Slotsgades udformning i fremtiden. Illustration: STED By- og Landskabsarkitekter Foto: Mette Dolmer Thygesen

'God dialog' om ny Slotsgade

Politikerne har nu set nærmere på borgernes input til, hvordan Slotsgade skal se ud efter et kæmpe kloakeringsprojekt

Hillerød - 28. marts 2021 kl. 06:16 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Slotsgade skal fornyes, efter et kæmpe kloakprojekt er gennemført i Hillerød bymidte, og nu har politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget set nærmere på de mange input, der er kommet ind fra borgerne, til, hvordan gågaden skal se ud i fremtiden.

Der har både været en spørgeundersøgelse online, et borgermøde og møder med arbejdsgrupper, Torvegruppen, lokaludvalg og Hillerød Byforum.

Dækkede riste I onsdags fik ABT-udvalget så ridset de mange input op og besluttede blandt andet, at vandrenderne i gågaden skal dækkes med riste af hensyn til handicaptilgængeligheden, og at der skal laves et separat forslag til ny belægning på asfaltvejen fra Slangerupsgade til gågaden.

Udvalgsformand Dan Riise (V) glæder sig over, at borgerne i så høj grad er blevet inddraget i projektet.

"Det har været en god proces, hvor der har været tid til at stille spørgsmål og få fundet svarene. Vi har haft gode møder med blandt andet ejendomsejerne og butiksindehaverne og haft en rigtig god dialog omkring det," siger han.

'Byrumsperler' for sig På borgermødet og andre steder er der blevet udtrykt bekymring om vandrenderne, som skal løbe gennem gaden, og derfor har politikerne nu tilføjet, at der skal riste hen over.

Desuden har der været debat om de såkaldte 'byrumsperler', som er små pladser til regnvandsopsamling. Pladser kan udføres som skulpturer, fontæner eller andre kunstværker. Her ønsker politikerne nu, at processen med at finde frem til, om 'byrumsperlerne' skal udføres af en kunstner, eller skal køre i et separat spor, hvor ABT-udvalget samarbejder med kulturudvalget.

"Med hensyn til 'byrumsperlerne' er det også gået igen i dialogen, at folk gerne vil have gjort noget ud af dem. Så dem kigger vi mere på i et nyt spor sammen med det andet udvalg," siger Dan Riise.

Politikerne i hele byrådet skal til maj godkende hele projektforslaget for første etape fra Slangerupgade til og med Køjes Bugt. Forvaltningen forventer, at anlægsarbejdet stater op til oktober i år.

17 millioner "Vi kigger på hele sagen igen til maj, og så kan vi få sendt det i udbud, så vi er klar til at lægge gågaden, når der er blevet separatkloakeret. Det har været en super god proces - nu skal vi bare have landet en rigtig flot gågade," siger han.

Forvaltningen vurderer, at de kommunale udgifter til projektet bliver på 17 millioner kroner.

Borgerne om Slotsgade Uddrag fra spørgeskemaundersøgelsen:





Hvilke udsagn synes du, er de vigtigste? Svar:

55 procent mener, at Slotsgade skal være mere grøn og have flere træer end i dag

52 procent mener, at Slotsgade skal indrettes, så der er gode muligheder for udeservering

15 procent mener, at Slotsgade skal indrettes, så der er legemuligheder for børn

6 procent mener, at Slotsgade skal have god plads til cyklister







Hvilke elementer synes du er vigtige, når Slotsgade skal indrettes? Svar:

84 procent: Der skal være mange bænke og opholdsmuligheder

61 procent: Der skal være sommerblomster

25 procent: Der skal være kunst

9 procent: Der skal være gratis wi-fi

5 procent: Der skal være højttalere med musik







Hvilke elementer synes du er vigtige, når Køies Bugt skal indrettes? Svar:

74 procent: Der skal fortsat være gode muligheder for udeservering

37 procent: Der skal være flere træer

28 procent: Skulpturen skal blive stående

20 procent: Der skal være legemuligheder for børn

4 procent: Der skal være mulighed for at dyrke fitness







