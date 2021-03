Branden opstod, da gløder fra et bål, der ikke var ordentligt slukket, blæste over i et skur. Foto: Martin Warming

Gløder fra bål startede brand i skur tæt på skolebygning

Gløderne fra et bål, der ikke var ordentligt slukket, blæste over i et skur med træ uden for sløjdlokalet på Kornmarkskolen på Harløsevej i Skævinge og forårsagede en mindre brand i skuret onsdag eftermiddag, fortæller indsatsleder Jan Bloch fra Frederiksborg Brand og Redning.