En mandlig bilist glemte formentlig at trække håndbremsen, da har parkedede på Torvet mandag aften. Det resulterede i en meget våd bil.

Glemte at trække håndbremsen: Bil endte i Slotssøen

Glemte at trække håndbremsen: Bil endte i Slotssøen

En 61-årig mand glemte formentlig at trække håndbremsen, da han parkerede sin bil på Torvet i Hillerød mandag aften omkring klokken 22.15.

Det resulterede i, at bilen begyndte at trille ned over Torvet med kurs direkte mod Slotssøen.



Se flere billeder af den våde bil i billedgalleriet øverst i artiklen...

Der sad en kvinde inde i bilen, da den begyndte at trille, men hun nåede heldigvis at hoppe ud, inden bilen tog turen ud over trapperne ved anløbsbroen og endte i slotssøen.

Kvinden forsøgte at holde bilen tilbage ved at skubbe den modsatte vej, men det var den altså for tung til.

Der var heldigvis ingen personer, der kom til skade i forbindelse med den dramatiske episode, oplyser Nordsjællands Politi.

Falck fik hevet bilen op af Slotssøen kort før klokken 1 natten til tirsdag, oplyser politiet.