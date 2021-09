Se billedserie (Til venstre) Partierne i budgetaftalen. Fra venstre Annette Rieva (V), Tue Tortzen (EL), Christina Thorholm (R), Lars Ole Skovgaard Larsen (DF), viceborgmester Klaus Markussen (V), borgmester Kirsten Jensen (S), Thomas Brücker (S), Peter Langer (SF) og Peter Ingemann Bentsen (ikke i byrådet, men spidskandidat for Konservative) Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Glæde og ærgrelse over nyt budget

Hillerød - 13. september 2021

Flere pladser til børn i daginstitutioner, en udbygning af Sophienborgskolen, mere hjælp og støtte til voksne med udfordringer og flere plejehjemspladser i Generationernes Kvarter.

Det er nogle af de største poster i den budgetaftale, der ved midnatstid natten til søndag blev indgået mellem alle byrådets partier på nær Nye Borgerlige.

Budgetforliget blev præsenteret mandag morgen ved et pressemøde på rådhuset.

- Vi har samarbejdet meget kontruktivt, og der har hele tiden været en intention om, at flest mulige skulle kunne finde hinanden i det her budget. Hvis man skulle lave en overskrift, så prøver vi at holde hånden under vores lokale velfærd, så godt som det overhovedet er muligt, når vi har et stramt grundlag for at gøre det. Der var ikke mange nye muligheder i kommuneaftalen til Hillerød kommune, så vi har skulle løse vores problemer selv, sagde borgmester Kirsten Jensen (S).

Mange opgaver

De økonomiske rammer var snævre, og der var mange opgaver, der skulle løses. Sundhedscentret er for lille, Grønnevang Skoles afdeling på Jespervej er ramt af pcb og skimmelsvamp, der mangler pladser i dagtilbud og skoler, og renoveringen af kommunens veje har haltet bagefter i en længere årrække. For at få enderne til at mødes har forligspartierne skubbet anlægsopgaver for millioner i Ullerød Nord og Favrholm til senere år. Derudover har de valgt selvbudgettering som grundlag for aftalen, hvilket giver 47 millioner kroner mere i kommunekassen næste år, og valgt en mindre rammebesparelse på udvalgte områder på 0,25 procent.

I alt er der de næste fire år blevet afsat omkring 400 millioner koner til at udbygge og renovere daginstitutioner, plejecentre og skoler.

Ikke flere pædagoger

Flere partier ærgrede sig på pressemødet over, at der ikke er fundet kommunale kroner til at sikre minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

- Vi er kede af, at budgettet ikke indeholder mere på normeringsområdet end de ekstra penge, vi får fra regeringen, men vi fik en lille bemærkning ind om, at vi beder forvaltningen se på, hvordan minimumsnormeringer skal regnes ud frem til 2023, sagde Tue Tortzen (Enhedslisten) blandt andet.

Christina Thorholm (R) var enig og kaldte det nogle af tidslerne.

- Vi fik ikke demensnormeringer på vores plejehjem, og vi vil også gerne lægge vægt på mimimumsnormeringer i dagtilbuddene, sagde hun blandt andet.

SFs Peter Langer havde også gerne sat penge af til bedre normeringer, men det var en svær opgave på grund af de økonomiske rammer.

- Vi havde gerne set nogle skridt på vejen mod minimumsnormeringer, men servicerammen og anlægsrammen har sat hårde rammer, og det er ikke sjovt at have penge, når man ikke må bruge dem, sagde Peter Langer og henviste til, at man kunne have hævet skatten.

Peter Ingemann Bentsen (K) var til gengæld glad for, at skatten ikke var blevet hævet.

- Vi har i øjeblikket den højeste skatteprocent i Nordsjælland. Jeg synes, at Hillerød skal være i førertrøjen, men måske ikke lige på dette område. Jeg håber, at vi i de kommende års budgetter kan finde lidt penge, så vi generelt kan sænke skatten, sagde Peter Ingemann Bentsen.

Mulighed for friplejehjem

Klaus Markussen glædede sig blandt andet over, at der ikke var blevet rørt ved normeringerne i ældreplejen.

- Der er derudover en dør på klem og en imødekommenhed over for friplejehjem, som der er meget stor interesse for i flere kommuner. Forliget åbner for, at vi kan gå i dialog med folk, der ønsker at etablere friplejecentre, sagde Klaus Markussen.

Lars Ole Skovgaard Larsen fra Dansk Folkeparti glædede sig over, at man var gået fri af besparelser på dagcentrene.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det ligger Dansk Folkeparti meget nært, at man ikke skal spare på dagcentrene. At begynde at spare på de ældre vil vi meget nødig være med til. Men i det budget, vi har lavet, har vi nu fået fjernet besparelserne på dagcentrene, og skolerne har fået tildelt et ret stort beløb, sagde Lars Ole Skovgaard Larsen.

Som de eneste var Nye Borgerlige ikke med i budgetaftalen.

- I det budgetforlig, der ligger nu, har man valgt at acceptere og videreføre den skattestigning, som blev indført ved sidste års budgetaftale. Det kan vi som borgerligt parti selvfølgelig ikke acceptere. Vi har foreslået, at man kunne drive kommunen mere effektivt og blandt andet nedlægge den boligsociale pulje og ungdomskulturhuset. Vi kunne finde omkring 102 millioner, hvis vi effektiviserede driften, men det var der ikke flertal for. Samtidig valgte flertallet at spare på nogle af de mest udsatte i vores samfund. Derfor er vi ikke med, siger Mette Thiesen fra Nye Borgerlige.