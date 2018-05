Se billedserie Virksomhedslederne var glade for, at deres medarbejdere var blevet sundere. Fra venstre: Casper Pedersen fra Metro Therm A/S, Michael S. Christiansen fra MLS Medical A/S, praktiserende læge Per Warrer Petersen (ikke med i projektet), Bo Nyhegn fra CC Plast A/S, Jacob Johannesen fra ERA Biler A/S. Perle MacDonald (th.) fra Hillerød Kommune præsenterede partnerskabet. Foto: Allan Nørregaard

Glæde hos ledere over sundere medarbejdere

Hillerød - 30. maj 2018 kl. 05:42 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ledere fra fire af de firmaer, der deltog i projektet »Hvis din krop var en Ferrari«, glæder sig over deres nu sundere medarbejdere. To af dem anbefaler, at virksomhederne deltager uden først at spørge medarbejderne. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Knap 2,5 år efter, professionsbachelor i human ernæring Vibeke Lund begyndte med projektet »Hvis din krop var en Ferrari«, præsenterede hun mandag sammen med Hillerød Kommune resultaterne på et pressemøde hos C4 på Krakasvej.

God 20 tilhørere var til stede, det var håndværkere, fitnesstrænere, journalister og andre nysgerrige, og folk var især interesseret i at få at vide, hvordan det var lykkedes Vibeke Lund at få 180 faglærte, ufaglærte og kortuddannede mænd med i sit sundhedsprojekt.

Blandt andet fortalte direktør i C4 Erik Helmer Pedersen, at han havde forsøgt at få medarbejderne i C4 med i sådan et projekt, men at det ikke blev til noget, da der var stor aversion mod det fra medarbejdernes side.

I lokalet sad også fire ledere fra seks af de lokale virksomheder, der har deltaget. De berettede alle om gode resultater for medarbejderne og havde et klart svar til C4-direktøren:

- Jeg tror, at din fejl var at spørge medarbejderne. Lad være med at spørge, sagde administrerende direktør i ERA Biler A/S Jacob Johannesen.

Og Michael S. Christiansen fra MLS Medical fulgte op med ordene:

- Gør det alligevel, Erik.

Der er dog ikke tale om, at de seks virksomheder har tvunget medarbejderne ind i sundhedsprojektet. De skulle blot være med til det indledende kick-off-møde, herefter var det frivilligt, om man ville være med.

De fire virksomhedsledere fortalte samstemmende om gode resultater af at være med i projektet. Hos ERA Biler er der nu blevet dannet løbeklubber og cykelklubber, der er blevet skabt et fællesskab om det. Og ved morgenmaden, som virksomheden betaler, er det hvide brød blevet erstattet af sundere alternativer.

Hos CC Plast er den medarbejder, der indledningsvist var mest imod projektet, nu begyndt at drikke smoothies med broccoli og ærter. Der bliver ikke spist wienerbrød mere, og medarbejderne er begyndt at spørge hinanden, om de vil være med til at deltage i stafetløb.

Lederne kan godt se ideen i, at virksomheder investerer i medarbejdernes sundhed.

- Vi betaler for barns 1. sygedag, for medarbejdernes sygedage og vi sparer op til medarbejdernes pension. Men vi gør ikke noget forebyggende, påpeger Jacob Johannesen.

Og han efterlyser samtidig mere opmærksomhed hos fagforeningerne:

- Hverken 3F eller nogen andre siger: Hvad med at få penge til at forebygge? Det, tror jeg, er en stor fejl.