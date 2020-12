Glæd dig: Biblioteket har flere udstillinger klar på programmet i 2021

Men her slår de til gengæld dørene op for den nye udstilling 'Hoved-værker', som er en dialogudstilling med malerier og skulpturer af Niels Macholm (1915-1997) og samtidskunstneren Kristian Devantier (f. 1971).

"De to kunstnere mødes på tværs af tid og generation i en udstilling, der hylder hverdagen og det almenes tematikker. Begge kunstnere sætter trumf på farverne, figurerne og fortællingerne i humoristiske og tankevækkende værker, der kredser om glæden ved livet, kærligheden og relationen til de mennesker, der står os nær. Udstillingen har samtidig til formål at udbrede kendskabet til Niels Macholm, der er én af vores væsentligste repræsentanter for et frit og folkeligt billedsprog med klare referencer til popkunsten," skriver biblioteket om udstillingen, der åbner 13. februar og kan ses frem til 11. april.