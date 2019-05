Se billedserie Jørn Kirk har masser af cd´er og dermed masser af musik at spille for de demente på Ålholmhjemmet. Foto: Niels Idskov

Glade sange giver glød i øjnene

Hillerød - 29. maj 2019 kl. 15:09 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

å det ene plejehjem får Jørn Kirk ikke lov at smutte, før han har spillet Four Jacks, og på et andet plejehjem er Dorthe Kollo et must. Så det kan ikke overraske, at der er ældre, der næsten ikke kan vente på besøg af discjockyen og ofte spørger efter ham.

Hver femte-sjette uge tager den tidligere sportsjournalist en del af sin CD-samling under armen, og så bliver der skruet op for musikanlægget, når han i en time spiller op til dans for de demente på tre plejehjem i Hillerød. Det har han gjort i over tre år, og initiativet er helt hans eget. Samt ganske gratis. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg har en kæmpe musiksamling, og det er en stor glæde at spille for de gamle, som tydeligt både nyder det og ser frem til det. Det er tit, at jeg ligefrem bliver mødt i døren, når jeg kommer, fortæller Jørn Kirk, der selv bor i Hillerød.

Han 65 år, og da han for nogle år siden gik på efterløn og havde hørt om begrebet Erindringsdans, henvendte han sig til Hillerød Kommune for at høre om mulighederne. Det viste sig, at plejehjemmene Ålholmhjemmet, Skanselyet og Skovhuset var interesserede.

Erindringsdans har over 10 år på bagen og kendes fra mange steder med demente beboere. Det har vist sig at have en positiv indflydelse på de dementes følelser og minder, når der spilles op med gamle, danske viser og popsange. Motoriske færdigheder kan genkaldes ved at deltage i dansen som den ældre, kendte musik ansporer til. Den demente kan opnå en følelse af succes ved at kunne bevæge sig på en velkendt måde. Derudover er der tale om en god form for motion og en naturlig kontakt med andre, og dem, der ikke ønsker at danse kan stadig opnå en musikalsk oplevelse ved at nynne med og kigge på de dansende.

Kirsten Gosvig, den daglige leder på Ålholmhjemmet, lægger ikke skjul på, at Jørn Kirks jævnlige besøg er et kærkomment festligt tilskud til de demente beboere.

- Jeg kan jo se det på de glade øjne, når musikken spiller op. Det er noget, som alle nyder og alle deltager i. Musikken gør dem også i stand til at huske noget fra dengang, konkluderer Kirsten Gosvig.

Inde i opholdsstuen er Jørn Kirk ved at gøre klar til afslutning. Det sidste par har forladt dansegulvet. Birthe Kjær og John Mogensen har sunget færdig.

- Det er blevet sådan her på Ålholmhjemet, at jeg altid skal slutte med »Sådan var det ikke i halvfemserne.«. Det er jo et meget gammelt revy-nummer, som mange har smag for, og det er nu blevet en slags signatur-sang for mig, smiler Jørn Kirk.

Han har hjemme et sted mellem 3000 og 3500 cd´er, som han kan vælge imellem, når der skal lægges program. Det hænger også sammen Kirks fortid som journalist og DJ,

- Det kan jo ikke nytte noget, at jeg spiller det samme musik hver gang, så jeg er nødt til lige at forberede mig lidt, fortæller den rutinerede discjockey.

Sideløbende med arbejdet som journalist var han i firserne DJ på det store diskotek Concorden i Frederikssund, der gik for at være Sjællands største og som senere efter en brand blev omdøbt Club Janni - opkaldt efter rejsedronningen Janni Spies.

- Jeg har altid været glad for at spille musik, så det er helt naturligt for mig at tage ud på plejehjemmene og sprede lidt glæde, siger den tidligere journalist, der i sin tid blev udlært på Frederiksborg Amts Avis, inden han fortsatte videre til Tipsbladet, Alt om Sport, Billed-Bladet og Se og Hør.