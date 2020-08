Gik i byen med 170 gram hash på sig

Klokken 00.02 natten til lørdag måtte Nordsjællands Politi rykke ud til beværtningen Jernstangen på Nordre Jernbanevej i Hillerød. Her havde en gæst opført sig utidigt og ville ikke rette sig efter reglerne.

Da politiet kom til stedet var der faldet ro over stedet, men på gæsten, en 60-årig mand fra Fredesborg, fandt politiet mellen 160 til 170 gram hash, og han blev der for sigtet for videresalg.

Han blev efter afhøring løsladt.