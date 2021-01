Se billedserie Alt er stort på hospitalsbyggeriet, og for at kunne gennemføre byggeriet opdeles alle dele af byggeprocessen i mindre områder, så hospitalet bliver færdigt bid for bid. Her gøres klar til støbning af det første etagedæk. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

Gigantisk byggeprojekt: Se de imponerende fotos

45 meter høje kraner, 1500 jordankre og 360.000 tons bortgravet jord. Alt er stort på NCC's hospitalsbyggeri ved Hillerød. Læs om status på projektet og se fotograferne Allan Nørregaard og Kenn Thomsens fotos fra byggeriet, der nu går ind i sit 2. år.

145 gange landede en betonbil mandagen før jul på NCC's byggeplads på Overdrevsvejen, hvor Nyt Hospital Nordsjælland langsomt rejser sig af Salpetermosen. Denne dag blev der støbt 2050 kvadratmeter af bygningens i alt næsten 24.000 kvadratmeter store bundplade, altså toppen af selve fundamentet for hospitalet.

- Bundpladen er så gigantisk stor, at vi har delt den op i flere dele, som kan støbes på en dag. Den vi har støbt nu, er den indtil videre største af de dele, der skal støbes, fortæller Daniel Eberhardt, som er produktionsleder hos NCC.

I løbet af dagen leverede betonbilerne fra DK Beton i Lynge og Avedøre cirka 1530 kubikmeter beton til byggepladsen. Det er det niende stykke bundplade, der er støbt, og der skal i alt støbes 16 dele. Ind imellem støbningerne er en masse forberedelse, som udlægning af armering og isolering, en opgave som ti kraner på pladsen bidrager til. Støbningen af bundpladen har stået på siden sommeren, og vil fortsætte frem til april eller maj 2021.

- Enhver aktivitet på byggeriet er præget af, at det er voldsomt stort i volumen. Det er en milepæl hver gang, man laver det første af noget, og så gentager man det mange gange. Og en skønne dag er man færdig, siger Ole Kongsbak, som er byggechef for bygherre Region Hovedstaden.

Kæmpestor, sjov opgave Samtidig med, at støbningen af bundpladen skrider frem, er de første vægge støbt, og nu gør man klar til at støbe de første etagedæk over kælderen. Der er opsat et gigantisk stillads på bundpladen, en såkaldt dækforskalling, og ovenover er der lagt armeringsnet klar til næste store støbedag. På samme vis som støbningen af bundpladen bliver etagedækkene støbt bid for bid. Udover de store støbninger støbes der hver eneste dag på byggeriet, for eksempel ydervæggene eller andre mindre støbninger, så alle dage kører betonbilerne til og fra.

Projektchef Niels Lôpez Krogh Nielsen fra NCC har arbejdet med hospitalsprojektet siden udbudsfasen, og det er en spændende arbejdsopgave at få, fortæller han.

- Det er så kæmpestort. Det er sjovt, når det er så stort, for det er noget helt andet end de fleste andre projekter, siger han.

Som projektchef er han den ansvarlige for, at tidsplanen følges og økonomien holder, så der kan gå uger mellem, han er ude af kontoret for at tage en runde på byggepladsen.

- Det ændrer sig hele tiden. Pludselig står der vægge rundt omkring. Det går forholdsvist stærkt nu, siger han.

20 kraner på vej Allerede efter nytår forventer NCC at rykke ind med endnu flere kraner og begynde at montere betonelementer på de første etager. På et tidspunkt vil man kunne tælle op til 20 kraner på byggepladsen.

Rundt om selve hospitalsbygningen går det også stærkt. Et stykke væk arbejdes på servicebygningen, som gemmer sig bag nogle jordvolde. Der er også allerede anlagt cirka en kilometer vej på hospitalsgrunden.

- Vi er kommet så langt, at nogle af de første permanente veje har fået asfalt på. Så samtidig med, at vi bygger kælderen, er der andre områder, der er ved at være gjort helt færdige. Bid for bid bliver hospitalet gjort færdigt, siger Ole Kongsbak.

På den store grund er der også anlagt en sø, som opsamler regnvand fra byggeriet, og siden skal opsamle regnvand fra hospitalet, så vandet kan forsinkes ved kraftig regn, før det stille og roligt kan løbe videre ud i Pøleå.

- Søen er anlagt tidligt i processen, så den også kan hjælpe os med at håndtere regnvand i byggeprocessen, siger Ole Kongsbak.

250 mand i gang Der arbejder nu knapt 150 håndværkere på byggeriet, og oven i, sidder der cirka 100 mand ved skrivebordene i skurbyen. Her sidder både funktionærer fra bygherren, rådgivere, NCC og NCC's underentreprenører. Og de har nok at lave med at styre og planlægge byggeriet.

- Der er i hele byggefasen en opgave i, at holde øje med, om der bliver bygget, som det er planlagt. Og så er der opfølgning og yderligere detaljering i det, der skal udføres i dette komplekse byggeri, siger Ole Kongsbak.

Alene størrelsen gør hospitalsbyggeriet komplekst, men helt overordnet, er det også en kompleks opgave at bygge et hospital.

- Et hospital har jo virkelig mange forskelige funktioner. Det svarer til at bygge et stort luksushotel med 500 værelser, men også et logistikcenter, en teknikcentral og operationsstuer. Det hele er forskelligt, siger Ole Kongsbak.