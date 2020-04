Gerd har lavet 300 kilo tung corona-skulptur

- De her betonelementer er sekskantede og står, så kan man kigge igennem dem, og ovenpå står en kæmpe ambolt. Den står næsten som om, den svæver på toppen. Da jeg så det, tænkte jeg, det er corona det her. Det er denne her kæmpe djævel, der har sat sig oven på os, men når vi kigger ud af vinduerne, kan vi se, at vi har en masse livskvalitet, selvom vi er buret inde. Det er et symbol for, hvordan vi kigger ud i livet, fortæller Gerd Johnsen.