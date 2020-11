Gensyn med DR's julekalendere på Frederiksborg Slot

"Ikoniske"

"DR har gennem tiden stået for at skabe ikoniske julekalendere, der med deres forskellighed og særegne figurer, kostumer og sceneopsætninger har tryllebundet tv-seerne hvert år i december. Julekalenderne har været et samlingspunkt i familier og blandt danskere i fem årtier, og i udstillingen fortæller vi julekalenderens historie samtidig med, at man kan opleve de magiske kjoler, dragter og dukker, der har givet, og stadig giver, seerne indblik i historiske perioder såvel som eventyrgenren," udtaler museumsdirektør Mette Skougaard i en pressemeddelelse.