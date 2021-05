Fødevarestyrelsen gav onsdag et salgsforbud til Dhaba Kitchen på Hillerød Madmarked, da der var flere problemer med hygiejnen i madboden. Ved et nyt besøg torsdag var de mange problemer løst, og salgsforbuddet blev hævet. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Genopvarmet mad og manglende håndvask: Derfor gik det galt i indisk madbod

Det var ikke bare noget dårligt lam i gryden, der gjorde gæster dårlige på madmarkedet. Listen over problemer i den indiske bod er omfattende.

Hillerød - 21. maj 2021 kl. 16:50 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Der var ikke styr på hygiejnen i den indiske madbod Dhaba på Hillerød Madmarked, som efter et besøg af Fødevarestyrelsen onsdag fik forbud mod salg af fødevarer. Især en manglende håndvask mistænkes for at være skyld i, at et ukendt antal gæster blev syge efter at have spist mad fra boden.

Læs også: Fødevarestyrelse godkender indisk madbod

- Vi kan ikke entydigt konkludere, at sygdommen er kommet fra boden. Men med det antal mennesker, der har henvendt sig med sygdom, og de procedurer, vi fik kendskab til på vores besøg, passer det ret godt med de symptomer, gæsterne har beskrevet, siger Martin Birk Hansen, sektionsleder i Fødevarekøbenhavn, til Frederiksborg Amts Avis.

Ifølge Fødevarestyrelsen kan det være, at gæsterne på madmarkedet blev ramt af norovirus, også kaldet roskildesyge.

- Det handler jo om håndhygiejne. Når vi ser, at der mangler en håndvask til at vaske hænder i, så kan det være, at det er problemet. Der er heller ikke styr på nedkøling og opvarmning. Når man ikke varmebehandler produkter tilstrækkeligt, kan norovirus overleve. Så kan man blive syg af at spise den, siger Martin Birk Hansen.

Af kontrolrapporten, som fredag formiddag blev offentliggjort på findsmiley.dk, fremgår det, at virksomheden fortalte, at bodens håndvask blev brugt til at vaske ris.

- Hvis du står i en virksomhed og producerer, så skal du have adgang til en vask, hvor du kan vaske dine hænder hele tiden. Hvis vasken er fyldt med ris, så kan du ikke vaske hænder, siger Martin Birk Hansen.

Opvarmede ris i vandbad I rapporten står videre, at ejeren oplyste, at alt mad kommer fra et centralt køkken og opvarmes til 80 grader. Det blev også oplyst, at alle rester, der har været opvarmet, smides ud, når boden lukker.

Alligevel fandt Fødevarestyrelsens medarbejder ris, der var ved at blive varmet op i et vandbad. Det var ris, der blev produceret dagen før og var blevet nedkølet.

Der stod også retter i køleskabet, der havde været opvarmet dagen før, på trods af, at ejeren altså oplyste, at alle rester fra dagen før blev smidt ud.

- Vi har et billede af, at den medarbejder, der var der, ikke var instrueret korrekt, siger Martin Birk Hansen.

Lunken yoghurt I rapporten kan man også læse, at der stod yoghurt i en kølemontre, som ikke var tændt, fordi sikringerne ellers ville springe. Yoghurten var 8,5 grader varm.

Den blev målt med fødevarestyrelsens termometer, for virksomheden kunne ikke selv vise, at der fandtes et termometer til at måle madens temperatur i boden. Der er ellers krav om såkaldt egenkontrol, som blandt andet indebærer, at madens temperatur skal registreres flere gange dagligt. Og virksomheden kunne da heller ikke vise nogen dokumentation for varemodtagelse, køleopbevaring eller opvarmning fra madmarkedet åbnede torsdag den 13. maj frem til besøget onsdag 19. maj.

Men listen over problemer stopper ikke her. Fødevarestyrelsen fandt også snavsede viskestykker med madrester i bunden af køleskabet, og bøtterne i køleskabet havde madrester på ydersiden.

Nyt vask sat op På trods af de mange udfordringer ophævede Fødevarestyrelsen sit forbud mod at sælge mad fra Dhabas bod allerede under sit opfølgende besøg på Hillerød Madmarked torsdag.

- Torsdag morgen var de i gang med at sætte en ekstra vask op, og i løbet af et par timer var den klar. Og så har vi talt med virksomheden, som har skærpet på sine procedurer, og de har forklaret en masse ting, som gør, at vi er trygge ved det, de har gang i. Vi har fået oplyst, at proceduren er, at opvarmet mad bliver smidt ud samme dag, siger Martin Birk Hansen, som heller ikke kunne finde den varme yoghurt og den slukkede kølemontre ved besøget torsdag.

- Der var nogle elektrikere, der arbejdede på noget, så det problem konstaterede vi ikke, siger Martin Birk Hansen.

Frederiksborg Amts Avis har forsøgt at få en kommentar fra ejeren af Dhaba Kitchen, men det lykkedes ikke at få kontakt til ham fredag.

Direktør i Hillerød Madmarked, Gry Brix, ønsker ikke at udtale sig om udfordringerne hos Dhaba Kitchen, da det handler om stadernes individuelle indretninger.

