Genoptager vandreture i Gribskov

De starter med at åbne for lørdags- og onsdagsvandringerne, idet dette kan gøres inden for rammerne, oplyser foreningen.

Sidste lørdagsvandring er 10. april kl. 10. Derefter går de over til at vandre på onsdage, og den første onsdagsvandring er den 14. april kl. 18.30.

"Vi ved godt, at alle ønsker at komme i gang igen, men tirsdagsholdene må desværre væbne sig med tålmodighed. Her er vi simpelthen for mange. Vi krydser dog fingre for, at det snart vil blive muligt," skriver foreningen i en pressemeddelelse.