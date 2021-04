Rolf Høegh (til højre) har solgt sine sidste 45 procent af familievirksomheden bag ejendomsmæglerfirmaet place2live/Høegh Bolig til sønnen Henrik Høegh (til venstre). Foto: Hanni Høegh

Generationsskifte hos place2live

Rolf Høegh har solgt sin andel af den lokale ejendomsmæglervirksomhed til sønnen Henrik

Hillerød - 10. april 2021 kl. 07:00 Kontakt redaktionen

Efter mange års tilløb har familien Høegh underskrevet en aktiehandel, hvor Rolf Høegh har solgt sine sidste 45 procent af familievirksomheden bag ejendomsmæglerfirmaet place2live/Høegh Bolig til sønnen Henrik Høegh, som siden 1994 har været partner.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Vemodig beslutning Det er i år 47 år siden, at Rolf Høegh lagde grundstenen til virksomheden. Det har derfor været en stor og også en smule vemodig beslutning at træde helt ud af den fælles bolig-mæglerforretning place2live, fortæller Rolf Høegh.

Både Rolf og Henrik erkender, at det trods rigtig mange gode og store oplevelser har haft sin pris at drive forretning sammen, når man også er i familie.

"Man har aldrig helt fri, og når man mødes som familie, har man også stadig arbejdshatten på," siger Henrik Høegh.

Rolf Høegh overlod tilbage i 2006 den daglige ledelse til Henrik Høegh, og han har siden parallelt drevet virksomheden Resultatskaber.dk, hvor han er en flittig foredragsholder, motivator, salgs- og ledelsescoach og bestyrelsesmedlem i flere virksomheder.

Tættere på kunderne Henrik Høegh har gennem de sidste år ændret strategien for place2live helt og frasolgte for lidt over to år siden en stor del af virksomheden.

"Ønsket var at komme tilbage tæt på kunderne, bruge meget mindre tid på ledelse og personalestyring og skabe Danmarks bedste mæglerteam. Det sker nu ved at fokusere på de tre oprindelige kerneområder nemlig Hillerød, Halsnæs og Gribskov kommuner," fortæller han i pressemeddelelsen.

Virksomheden gik forbindelse med frasalget fra godt 35 medarbejdere til i dag 14, hvoraf fire er partnere, og place2live kan i dag bryste sig af at være den ejendomsmægler i Danmark med den højeste kundetilfredshed på Trustpilot.

I starten af 2021 besluttede Rolf at genoptage sin mæglergerning ved at genstarte en uafhængig erhvervsmæglerforretning op.

Henrik Høegh er glad og stolt over at få lov til at realisere muligheden for at føre familievirksomheden videre sammen med de øvrige partnere.

"Samtidig er det dejligt livsbekræftende at se, at min far stadig har så stor energi, at han vælger at åbne en ny erhvervsmæglerforretning. Det kan da kun være til inspiration for os andre," siger han i pressemeddelelsen.

