Genbrugsstationen åbner tirsdag for private

Efter at have været lukket for private borgere åbner genbrugsstationen på Solrødgård igen for alle på tirsdag.

Det oplyser formanden for Hillerød Forsyning, Klaus Markussen (V) på Facebook.

"Jeg har erfaret, at Kommunernes Landsforening har fået en vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed angående private borgeres adgang til genbrugspladserne. Vurderingen er, at det er forsvarligt at åbne genbrugspladserne under en række forudsætninger – inklusiv assistance til adgangsregulering fra det lokale beredskab", skriver Klaus Markussen.

På den baggrund har Kommunernes Landsforening nu ændret sin anbefaling, så det nu anbefales at åbne genbrugspladserne fuldt op med fuld bemanding fra tirsdag d. 31. marts. Det vil også ske i Hillerød under forudsætning af, at der er en aftale på plads med det lokale beredskab om adgangsregulering, oplyser Klaus Markussen.