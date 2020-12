Genbrugsbutik sælger strikvarer til fordel for hjemløse

Kirkens Korshær plejer at have en bod på Tivolis julemarked, hvor man blandt andet kan købe de sweatre, tæpper og sokker, som frivillige har strikket i løbet af året.

"Strikvarerne plejer at indbringe i omegnen af 300.000 kroner, når vi har en bod på Tivolis julemarked, og det er jo penge, der går direkte til vores arbejde med hjemløse. Det ville være rigtig ærgerligt at skulle undvære de penge, så jeg håber, at de lokale kunder har lyst til at kigge forbi og kigge på mange fine ting, der er blevet strikket i løbet af året. Det betyder meget for vores arbejde med hjemløse og udsatte," siger den lokale butiksleder.