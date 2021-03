Genbrugsbutik bestormet på åbningsdagen

Kunderne måtte stå i kø for at komme ind i Kirkens Korshær mandag

Der meldes om travlhed i butikkerne, efter at de fik lov til at åbne igen mandag.

Da det gik vildest for sig, måtte kunderne vente en halv times tid på at blive lukket ind i butikken.

"Det er helt vildt," lød det fra Lene Helbrønd, der er butiksleder, da Hillerød Posten - efter at have ventet pænt i køen - endelig blev lukket ind i genbrugsbutikken.

Skal bruge mundbind

Her stod Lene Helbrønd bag kassen sammen med to andre medarbejdere og forsøgte at følge med.