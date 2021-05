- Jeg har tjekket svømmehallens Facebookside jævnligt for at følge med i, hvornår den genåbnede, for der er ikke noget, der slår at svømme, siger Lars Nyborg, som besøgte Hillerød Svømmehal på genåbningsdagen i går. Foto: Allan Nørregaard

Genåbning af svømmehal: - Jeg har slet ikke sovet i nat

- Tak for en dejlig start på dagen, siger en kvinde, der er på vej ud. Hun sender et smil i retning mod Hillerød Svømmehals daglige leder, Leila Rask Alsing, der står ved indgangen i en orange coronavest og tjekker coronapas, når svømmehallens kunder ankommer.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her