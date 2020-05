Genåbning af slottet blev en festdag

- Det er en stor glæde at åbne. Det har føltes helt forkert at have slottet stående tomt, derfor er det en festdag i dag. Det har været meget mærkeligt at gå igennem de pragtfulde sale og rum, mens de stod tomme. Her skal jo være mennesker, sagde Mette Skougaard.