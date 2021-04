Carsten Larsen har, udover genåbningen den 6. maj, også andre ting at glæde sig over i øjeblikket. Kvindelandsholdet i håndbold skal nemlig spille to landskampe mod Frankrig i Royal Stage i april. Arkivfoto: Lars Christiansen Foto: Lars Christiansen

Genåbning: Royal Stage har fået travlt med at flytte koncerter og arrangementer

Royal Stage har fået travlt med at flytte koncerter og arrangementer, der var planlagt til at blive afholdt i april, til efter genåbningen den 6. maj

Hillerød - 08. april 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Carsten Larsen, der er direktør i Royal Stage i Hillerød, har fået travlt.

Hvis alt går efter planen, får han nemlig lov til at lukke folk ind til koncerter, foredrag, sportsbegivenheder og andre arrangementer fra den 6. maj.

Royal Stage havde en del arrangementer på plakaten i løbet af april, og dem er Carsten Larsen og hans medarbejdere nu gået i gang med at flytte til efter den 6. maj.

"Vi arbejder på højtryk for at få flyttet de arrangementer, vi havde planlagt til april. Vi har fået flyttet koncerten med TV-2 til den 3. juni, og Rasmus Bjerg er blevet flyttet til den 9. juni. Også jagtmessen, der skulle have været afholdt fra den 9. til den 11. april, har vi fået flyttet til september," fortæller Carsten Larsen til Hillerød Posten.

Også 'A Tribute to Dire Straits - Brothers in Arms Tour' og 'Liverpool - Legends on Tour' er blevet flyttet fra april til nye datoer i oktober.

Der er i skrivende stund ingen afklaring på, hvad der skal ske med koncerten med Dizzy Mizz Lizzy, der er programsat til den 1. maj, men den bliver der også arbejdet på at finde en ny dato til, fortæller Carsten Larsen.

Hvor mange? Der er dog stadig et stort spørgsmål, der trænger sig på: Der er nemlig stadig ingen, der aner, hvor mange mennesker Royal Stage - og andre - må lukke ind fra den 6. maj.

"Det er jo det helt store spørgsmål, som vi rigtig gerne vil have svar på så hurtigt som muligt," siger Carsten Larsen.

Der skal lukkes minimum 500 publikummer ind til Royal Stages koncerter med blandt andre TV-2 og Dizzy Mizzy Lizz, før de løber rundt rent økonomisk.

"Det er selvfølgelig et problem, hvis vi kun må lukke 200 eller 300 mennesker ind, men der er heldigvis blevet oprettet en pulje, som man kan søge penge fra, og det betyder, at vi kan få dækket op til 65 procent af en eventuelt underskud," fortæller Carsten Larsen, der derfor er ret fortrøstningsfuld i forhold til at kunne gennemføre koncerterne - også selvom der eksempelvis kun må være 300 publikummer.

Koncerten med TV-2 er blevet flyttet til den 3. juni. Pressefoto

Corona-pas Mens der endnu ikke er sat et loft over hvor mange mennesker, der må lukkes ind til en koncert, så ligger det fast, at man skal kunne fremvise et gyldigt corona-pas, der viser, at man enten er blevet vaccineret mod corona eller har fået et negativt testsvar, der ikke er mere end 72 timer gammelt, for at blive lukket ind.

Og Carsten Larsen håber, at det bliver nemt at administrere corona-passet.

"Mit håb er, at corona-passet bliver lavet på en måde, så man bare kan scanne det. Det kunne være rigtig smart. Men det, jeg så ikke helt forstår, er, at vi skal være pålagt andre corona-restriktioner, når der er krav om, at man skal kunne fremvise et gyldigt corona-pas for at blive lukket ind til blandt andet koncerter. Så burde der jo være en ret stor sandsynlighed for, at man ikke er smittet med corona. Det giver ikke rigtig mening for mig," siger Carsten Larsen og tilføjer:

"Jeg synes, at vi alle sammen har et ansvar for at lade os vaccinere, så vi ikke udsætter andre for unødig smitte".

Landskampe Carsten Larsen har, udover genåbningen den 6. maj, også andre ting at glæde sig over i øjeblikket.

Royal Stage skal nemlig lægge gulv til to landskampe mellem de danske og franske håndboldkvinder i april.

"Dengang, vi byggede arenaen, var det et af vores helt store ønsker, at vi ville kunne trække landskampe og andre store sportsbegivenheder til, så det er en stor drøm, der nu går i opfyldelse for os," siger Carsten Larsen.

Han er ikke i tvivl om, at begge landshold nok skal blive glade for faciliteterne og omgivelserne i Hillerød.

"De skal bo på henholdsvis Hotel Hillerød og Pharmakon, der jo ligger lige ved siden af Royal stage, så de skal hverken køre i bus eller noget andet, når de skal træne. Det kan næsten ikke blive nemmere," siger Carsten Larsen.

"Det danske landshold skal være her i halvanden uge og det franske i en uge, og det betyder, at de kommer til at træne i hallen hele ugen op til landskampene, og det vil skabe en masse liv. Det glæder vi os til, og samtidig er det jo med til at trække noget omsætning til byen, da de skal leje værelser på henholdsvis Hotel Hillerød og Pharmakon," siger han.

De to landskampe spilles den 15. og 17. april - altså før genåbningen den 6. maj. Kampene bliver derfor uden publikum, men man kan se dem på TV 2 og TV 2 Sport.

Et hårdt år Royal Stage åbnede i starten af 2020 og nåede kun at afholde ganske få arrangementer og koncerter, inden coronaen gjorde sit indtog og satte en stopper for festlighederne. Siden er der kun blevet gennemført ganske få koncerter og arrangementer i Royal Stage, og Carsten Larsen lægger ikke skjul på, at det sidste års tid har været hårdt. Både økonomisk og psykisk.

"Jeg har da haft dage, hvor jeg har tænkt, at så kan det da også bare være lige meget. Sidste nedlukning i december var en rigtig mavepuster, og jeg kan også mærke på mine medarbejdere, at de ikke synes, det er sjovt længere, så nu glæder vi os bare vildt meget til at komme i gang igen," siger han.

