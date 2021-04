Send til din ven. X Artiklen: Genåbning: Der er en masse, der skal indhentes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genåbning: Der er en masse, der skal indhentes

Genåbningen er en stor lettelse for hele Hillerøds restaurationsbranche, lyder det fra citykoordinator. Men på særligt ét punkt deler hun en forundring.

Hillerød - 21. april 2021 kl. 05:00 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Det er en stor lettelse, at det endelig er nu, det sker. Det er sådan, citykoordinator i Hillerød Byforum Mette Krag Faurholdts umiddelbare reaktion lyder, når det kommer til den store genåbningsplan, der træder i kraft onsdag og blandt andet betyder, at barer, restauranter, caféer og værtshuse igen må åbne under visse forholdsregler.

"Mit indtryk er, at det er alle, der åbner. Folk forholdte sig anderledes, da det kun var udeservering, men da det blev ændret, kom langt flere på banen," siger Mette Krag Faurholdt.

Og det er glædeligt, at det gik fra at være mange, der var skeptiske over for at åbne, til nu at være alle, der åbner:

"Vi kan selvfølgelig ikke sige, hvordan økonomien ser ud, når vi når slutningen af året, men jeg kan fornemme en hel del positivitet. De glæder sig til at møde kunderne, og det er imponerende at se den entusiasme. Der er jo en masse, der skal indhentes i forhold til de mange måneders nedlukning".

Ifølge Mette Krag Faurholdt nyder Hillerød godt af at være en by, hvor man kommunalt har kunnet støtte lokal handel og gør opmærksom på, at det er vigtigt at holde gang i hjulene.

"Der er synligheden vigtig for byens overlevelse, og mig bekendt er der ikke nogen, der har måttet dreje nøglen om. Der er vi heldigere stillet end andre byer," siger hun.

I forhold til den skepsis, der måtte være fra bar- og værtshusejere om, hvorvidt gæster i mindre grad vil tage ud for at få sig en øl som følge af at skulle vise coronapas og bestille bord minimum 30 minutter før ankomst, er det ikke noget, Mette Krag Fauerholdt er nervøs for:

"Jeg er slet ikke nervøs for modvilje blandt borgerne. Selvfølgelig er der nogen, der skal passe på sig selv, men jeg tror, folk er klar på at komme ud at spise, i biografen og teatret, når vi må det. Men vi deler den forundring, der har været omkring bordbestilling. Det spænder ben for det spontane," siger hun.

