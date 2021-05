- Vi glæder os til at byde danskerne tilbage i biografen torsdag den 6. maj. Det vil vi gerne markere og har derfor sat billetpriserne ned de første par dage, så så mange som muligt får lyst til at lægge vejen forbi hos den lokale biograf, siger biografchef Thomas Øgard. Foto: Ann-Sophie Meyer

Genåbning: Biografen skruer på priserne

- Vi glæder os til at byde danskerne tilbage i biografen torsdag den 6. maj. Det vil vi gerne markere og har derfor sat billetpriserne ned de første par dage, så så mange som muligt får lyst til at lægge vejen forbi os den lokale biograf, siger biografchef Thomas Øgard.

Biografchefen oplyser, at der kommer til at stå en vært ved indgangen, som sørger for, at biografens gæster enten er blevet vaccineret eller har et negativt testsvar.