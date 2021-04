Se billedserie Bibliotekschef Stine Have og leder Alice Kvindebjerg glæder sig til, at biblioteket igen kan åbne dørene, så de kan vise en helt ny indretning frem. Foto: Jan F. Stephan

Genåbning: Biblioteket er indrettet på en helt ny måde

Hillerød Bibliotek har fået ny indretning under coronanedlukningen. Voksenafdelingen er lavet om, og der er kommet ny stillezone og studiepladser, man kan booke online

Hillerød - 16. april 2021 kl. 06:04 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Nye studiepladser, stillezone bag glaspartier og nye møbler.

Hillerød Bibliotek bliver nærmest ikke til at kende, når det den 21. april forventeligt åbner igen efter den lange coronanedlukning.

Større forvandling Biblioteket har igennem de sidste tre år gennemgået en større forvandling med udgangspunkt i en stor brugerundersøgelse i 2019. Først gennemførte personalet en kæmpe omvæltning i børnebiblioteket, og indgangspartiet blev lavet om sidste år. Under nedlukningen i år har sidste etape så været i gang, så både voksenbiblioteket og studieområdet er blevet nyindrettet.

"Vi spurgte brugerne, hvad de ønskede i biblioteket, og hvad de drømte om, og så har vi kigget på, hvad andre biblioteker gør, og vi er gået i dybden med, hvordan vi gerne vil have, at biblioteket skal se ud i fremtiden," siger bibliotekschef Stine Have.

Ro til fordybelse Brugerundersøgelsen viste blandt andet, at mange efterspurgte mere ro til fordybelse, så biblioteket har nu tydeliggjort, hvor man gerne må snakke, og hvor mobiltelefonen skal holdes slukket. Derfor har de indført en ny stillezone, som man træder ind i bag nogle glasvægge, og hvor der er indrettet en masse nye studiepladser og -rum til de mange studerende, der læser i Hillerød og bruger biblioteket.

"Vi vil gerne gøre en indsats for at være et attraktivt studiested og understøtte de mange unge, som er under uddannelse her i byen, med et godt studiemiljø," siger Stine Have.

Inspirerende møderum I stillezonen er der mulighed for at sidde både med sin egen computer eller låne bibliotekets, og der er kommet nye studierum, hvor man både kan sidde alene eller flere sammen. Der er sat akustikplader op, blevet malet og sat nye lamper op til hyggebelysning.

"Vi vil gerne indrette nogle anderledes møderum, som kan være inspirerende. Og så kan man gå ud i de bløde møbler og sidde, når man holder pause eller tage sig en kop kaffe fra automaten. Vi har også fået vinduer, som kan åbnes, og solfilm på ruderne, så vi får et bedre indeklima," siger Alice Kvindebjerg, som er leder af Fagteam Unge & Voksen samt Velkomst & Reception.

Nogle af studierummene kan man booke online hjemmefra og dermed sikre sig, at der er plads.

"Det er en kæmpe fordel. Og vi håber bare, at rigtig mange vil komme og bruge studiepladserne," siger Stine Have.

Poesimøbel og 'gamer cube' I voksenafdelingen er indretningen også lavet helt om. Bogreolerne er sat anderledes op, så man har et bedre kig mod vinduerne, og der er flyttet to nye, postrøde, store møbler op, hvor der både er siddepladser og reoler til materialer.

Det ene kaldes 'poesimøblet', hvor bibliotekets lyrik vil blive samlet. Møblet danner ramme om et nyt område, hvor musik, kunst, skuespil, digte og tegneserier bliver samlet. Her vil der også blive mulighed for at lave arrangementer og aktiviteter.

Ved vinduerne bagerst i rummet kommer der siddepladser, hvor for eksempel brætspilscafé og strikke- og hækleklubber kan samles.

Det andet møbel kaldes en 'gamer cube', hvor der bliver mulighed for at spille PlayStation, og her bliver bibliotekets spillefilm også samlet.

Der er også kommet masser af grønne planter, som er med til at skabe et hyggeligt miljø, rundt omkring på biblioteket, og der er kommet flere steder, hvor man kan sidde og hygge sig med en bog.

Åbner 21. april 21. april slår biblioteket så dørene op igen - dog har myndighederne endnu ikke meldt ud om, hvad restriktionerne bliver på biblioteket, for eksempel om man må tage ophold eller ej.

"Men vi glæder os meget til at byde folk velkommen i de nye rammer," siger Stine Have.

