Genåbner efter fire måneder: - Det er både sikkert og forsvarligt

”Vi har både før, under og efter nedlukningen haft fuld fokus på at kunne tilbyde vores kunder en helt sikker shoppingoplevelse. De mange afstands- og hygiejnetiltag, som løbende er indført under pandemien, fortsætter lige så længe, der er behov for det,” siger Jesper Faurholdt, der er administrerende direktør i Danske Shoppingcentre, som ejer SlotsArkaderne og 17 andre shoppingcentre i Danmark.

”Det er vigtigt for os, at både butiksansatte og besøgende føler sig trygge i vores centre. Så man vil stadig blive mødt af coronavagter, der sikrer overholdelse af mundbinds-, hygiejne- og afstandskrav. Vi har fortsat spritdispensere i hele centret og sørger for grundig og hyppig rengøring samt den velkendte afstandsmarkering og skilte, der viser, hvilken retning man skal gå,” siger Christina Nymand Nielsen, som er Center Manager i SlotsArkaderne.

Pas godt på hinanden

Selv om der i SlotsArkaderne er god plads til, at kunderne kan holde afstand og passe på hinanden, fortsætter Danske Shoppingcentre med at tælle kunderne for at sikre, at der ikke er flere besøgende, end at SlotsArkaderne til enhver tid overholder retningslinjerne.

”Vi opfordrer fortsat alle vores besøgende til at passe godt på hinanden, så vi kan være sikkert sammen. Danske Shoppingcentre er sat i verden for at skabe gode shoppingoplevelser til vores mange besøgende, og vi er glade for, at vi nu igen kan skabe rammerne for danskernes indkøb,” siger Jesper Faurholdt.