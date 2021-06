Byrådsmedlem Thomas Elong (V) kunne næsten ikke tro sine egne øjne, da der forleden var blevet skrevet politiske statements på den kommunale tennishals frie kunstvæg. Foto: Thomas Elong

Gaza-statements på kommunal væg skabte vrede blandt politikere

Politiske statements skal ikke pryde den frie kunstvæg på tennishallen, mener byrådsmedlemmer - udvalgsformand vil nu tage sagen op, så der kan blive lavet nogle regler for væggen

Hillerød - 02. juni 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Er det i orden at skrive politiske budskaber på en kommunal bygning?

Nej, mener Venstres byrådsmedlem Thomas Elong, der næsten ikke kunne tro sine egne øjne, da han forleden gik en tur forbi den kommunale tennishal på Milnersvej, hvor der med store graffiti-bogstaver var blevet skrevet 'Free Gaza' og 'End the occupation' med henvisning til konflikten mellem Israel og Palæstina.

Væggen er en fri kunstvæg, hvor alle, der har lyst, kan lave deres kunst, men Thomas Elong mener ikke, at politiske statements hører hjemme på væggen.

"Hillerød er en by, hvor vi har det rigtig hyggeligt, og når vi laver kunst i det frie og offentlige rum, hvor rigtig mange går og er, skal det være inkluderende og ikke ekskluderende. Der sker rigtig mange forfærdelige ting i Israel lige nu, og man kan diskutere for og imod Palæstina, det er en helt anden debat, men når vi laver kunst i det offentlige rum, skal vi tænke os om og ikke ekskludere nogen på grund af holdninger," siger Thomas Elong til Hillerød Posten.

Thomas Elong mener, at der er nogen, der bør holde øje med, hvad der bliver lavet på væggen.

"Jeg vil ikke gøre mig til dommer over, hvad der er rigtigt og forkert i Israel-Palæstina-konflikten, og jeg ønsker på ingen måde at begrænse ytringsfriheden, og det er heller ikke fordi, jeg ikke synes, at graffiti kan være kunst. Det handler udelukkende om, at der er blevet skrevet politiske budskaber på en kommunal væg og i det offentlige rum, og jeg synes, at der burde have været en smule mere ansvarlighed fra dem, der har ansvaret for det her. Jeg mener for eksempel heller ikke, at Rasmus Paludan skal udsmykke rådhusets facade med sine holdninger. Der er mange måder at ytre sig frit i debatten, men kommunale bygninger bør ikke udsmykkes med bestemte politiske holdninger," tilføjer Venstres byrådsmedlem.

Skal fjernes De politiske statements på tennishallens væg er også faldet Nye Borgerliges byrådsmedlem Mette Thiesen for brystet.

"Tennishallen har først lagt gavl til et stort maleri af Greta Thunberg (en svensk klimaaktivist, red.), der også er et politisk statement, og nu skal den så lægge side til politiske ytringer som 'free Gaza' og 'end the occupation'. Det hører ingen steder hjemme på en kommunal bygning," siger hun.

Mette Thiesen har derfor skrevet til borgmester Kirsten Jensen (S) og spurgt hende om graffitien på den nederste del af væggen.

"Hvis kommunen har givet tilladelse til, at der må laves graffiti på den nederste del, så synes jeg da også, at man skal overvåge og godkende det, der bliver lavet. Det går jeg da ud fra, at man følger op på, og når der bliver skrevet 'befri Gaza' og 'end the occupation', så skal det ned. Og det kan kun gå for langsomt. Og så kan man jo fjerne maleriet af Greta Thunberg i samme ombæring. Området ved tennishallen er et sted, hvor der kommer mange mennesker, og de skal ikke blive mødt af den her slags budskaber eller andre politiske statements," lyder det fra Mette Thiesen.

Street Lab Crew har lavet den øverste del af kunstvæggen, men har intet med den nederste del af gøre, forsikrer Søren Lerche. Foto: Martin Warming

En politisk beslutning Men hvem har egentlig ansvaret for, hvad der bliver skrevet og malet på den frie kunstvæg?

Det var Street-Lab og Grundtvigs Højskole, der for to år siden fik tilladelse til at lave de første malerier på væggen, men Søren Lerche mener ikke, at det dermed er dem, der har ansvaret for, hvad der bliver skrevet og malet på den.

"Det er en fri kunstvæg, som alle kan komme og male på, og i tilladelsen, som vi fik for to år siden, er der ikke lagt op til, at det er os, der skal holde opsyn med, hvad der bliver lavet og skrevet på væggen. Jeg synes, at folk skal have lov til at have deres egne politiske holdninger - ligesom Thomas Elong og Mette Thiesen har - men om de skal have lov til at skrive dem på en kommunal bygning, er op til politikerne at beslutte," lyder det fra Søren Lerche, der er daglig leder af Street Lab.

En gruppe kunstnere fra Street-Lab Crew mødtes for et par weekender siden for at male graffiti på den øverste del af væggen på tennishallen, hvor de for kommunale midler havde fået støtte til at male symboler, der repræsenterer området og teksten 'Sammen er vi Hillerød' - men det er ikke for kommunale midler, der er blevet malet politiske statements på den nederste del af væggen, forsikrer Søren Lerche.

"Street-Lab har fået midler af kulturudvalget til at male den øverste del af væggen, og der har vi levet 100 procent op til bevillingen i forhold til at male forskellige symboler, som repræsenterer hele området - altså tennis, basketball, skateboard, slottet og så videre. Den nederste del af væggen er en levende kunstvæg, og der kommer borgere med egenfinansieret maling og udtrykker den kunst, de nu synes er relevant. Den bliver konstant malet over, det er en del af væggens natur, og der kommer kunstnere fra hele Danmark og maler på den. Det er ikke mig, men politikerne, der skal beslutte, om der må være politiske statements på væggen. Jeg har heller ikke lyst til, at det skal være en væg, der pryder politiske uenigheder, men jeg tror, man skal tænke sig godt om, inden man begynder at censurere den kunst, der bliver lavet på væggen," siger Søren Lerche.

De politiske statements er nu blevet malet over - blandt andet med et maleri af Jens Fup fra Basserne. Foto: Martin Warming

Tager sagen op Rikke Macholm (SF), der er formand for Kultur- og fritidsudvalget, bryder sig heller ikke om de politiske statements, der er blevet skrevet på væggen.

"Jeg er ikke glad for, at det står der. Det er jeg faktisk ikke. Væggen er tænkt som en fri kunstvæg til kunstneriske udtryk, men det, der står der nu, er jo ikke kunst. Det er alene et politisk statement. Kunst må gerne være politisk, men det er mere i den kunstneriske udtryksform, og jeg opfatter ikke bare tekst som kunst. Jeg har svært ved at sige, at sådan noget slet ikke må være der, men som udgangspunkt synes jeg ikke, at det er en god ide med politiske budskaber på en kommunal væg," siger Rikke Macholm, der nu vil tage sagen op i udvalget.

"Jeg vil gerne tage det op i Kultur- og fritidsudvalget. Vi må have en debat om, hvad vi vil med den væg, og hvad formålet med den er. Og så bliver vi også nødt til at finde ud af, hvem der har ansvaret for at holde opsyn med den. Det er vi nødt til at få styr på," siger hun.

