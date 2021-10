Se billedserie Initiativtagerne i det brede samarbejde bag Hillerød Brass Band. Fra venstre Bo Jönsson, leder af AOF Nordsjælland, Jesper Gude, leder af Hillerød Musikskole, Keld Jørgensen, dirigent, Martin Reinhardt, musiker, Annemarie Lund, sognepræst i Præstevang Kirke og Thomas Hovaldt, musiker. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

Garvede musikere vil give tilbage: Starter brass band for alle

Hillerød - 25. oktober 2021 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Et nyt musiktilbud for børn og voksne ser dagens lys på onsdag. Her mødes Hillerød Brass Band for første gang i Præstevang Kirke, hvor de hver onsdag vil øve i nogle timer. Brass bandet er for alle - børn, unge og voksne, der kan lide at spille musik sammen.

For Thomas Hovaldt og Martin Reinhardt, der er musikere og initiativtagere til orkestret, har det været afgørende for dem at give noget tilbage til børn og unge. De to har kendt hinanden, siden de var omkring syv år og voksede op i Hjørring.

- Der mangler et eller andet i byen, har vi følt. Hillerød er en stærk foreningsby på mange områder, men især på sport. Så det er også for at lave et tilbud til dem, der måske ikke er født med fodboldben. Fra mit perspektiv har jeg savnet noget som det her. Jeg er selv vokset op med brass band, og mine børn spiller også musik. Gennem frivilligt arbejde kan vi starte noget op som et tilbud til de unge, siger Martin Reinhardt, der spiller i det anerkendte Copenhagen Phil.

Thomas Hovaldt er enig.

- Vi kan godt lide selv at spille, men vi har også et ønske om at fange nogle børn og unge. Det er en god måde at lære at spille på og være sammen på, og det er dannende på mange måder, siger han og fortsætter:

- Det allervigtigste i det er, at det er forpligtende. Hvis der ikke kommer nogen og spiller den stemme, så mangler den jo til prøven eller koncerten eller nede på Torvet eller hvad det nu er. Man får også på den måde en værdi med det samme. Det er meget vigtigt, at vi på den måde er fuldstændig lige. Martin lever af at spille, men han sidder på én stemme, og det gør Sofie på 11 år, der sidder lige ved siden af, også, siger han.

Bredt samarbejde Hillerød Brass Band er et samarbejde mellem de frivillige musikere, Hillerød Musikskole, Præstevang Kirke og AOF.

For Jesper Gude, der er leder af Hillerød Musikskole og selv spiller kornet, lå et samarbejde om et nyt tilbud for samspil lige til højrebenet. Han mener selv, at hvis han ikke var kommet ind i samspil som yngre, så var han ikke fortsat med at spille.

- Når man ser på det som musikskole, som jeg synes har en pligt til at holde nogle af de snævre instrumentgrupper i gang, så kan vi se, hvordan rekrutteringsproblemerne på landsplan bliver større og større. Der er nogle traditioner, som vi ikke må miste, og der er brass band en af dem. Traditionen er stille og rolig ved at forsvinde, hvis ikke vi får gjort noget ved det, og der kommer musikskolen jo ind, siger Jesper Gude.

Fødekæden skal reddes Også Martin Reinhardt vil gøre sit for, at fødekæden af musikere ikke dør ud.

- Nu har jeg været væk fra Danmark i mange år. Da jeg forlod Danmark var brass band-miljøet et stort og bredt miljø, og det kan godt være, at niveauet er højere i toppen, men som jeg ser det, er hele fødekæden smuldret væk gennem de sidste mange år. Der er ikke alle de små lokale foreninger og bands, som var engang. Det er virkelig skræmmende at se, at vi på de 10 musikskolesamarbejder, vi har, måske har tre skoler, der har nogle elever, som spiller på mit instrument. Hvor skal det bære hen? Kan vi blive ved med at skaffe de professionelle musikere, hvis ikke vi har hele fødekæden fra starten af?, spørger han retorisk.

Det er planen, at orkestret med tiden skal optræde med koncerter og ved forskellige lejligheder. Man tilmelder sig gennem AOF, det koster 1000 kroner om året, og alle er som sagt velkommen til at komme og spille med, uanset niveau eller om man har spillet for nylig.

- Målet er, at det skal stemme og lyde godt, og vi skal igennem noget forskellig musik, som er interessant. Det skal være et rart sted at være, men det kræver også noget disciplin. Men det skal være sjovt, understreger Thomas Hovaldt.

Vil give tilbage For Martin Reinhardt, Thomas Hovaldt og orkestrets dirigent, Keld Jørgensen, der for mange år siden underviste Reinhardt og Hovaldt i Hjørring, er det afgørende at være med til at give noget tilbage.

- Jeg regner med, at jeg skal sidde mellem to unge, der ikke er så langt endnu, og at jeg kommer til at fungere som en slags coach for dem. Jeg er der ikke for personlig vindings skyld. Jeg er der, fordi jeg synes, det er sjovt at kunne give noget fra mig og give det videre, som jeg selv oplevede, da jeg var lille. At give de folk det skub, som jeg fik. Man kan se i Danmark, at der har været nogle kraftcentre gennem tiden. Hjørring var det i 80'erne og i starten af 90'erne. Det kunne være sjovt at være med til at etablere et kraftcenter her.

Thomas Hovaldt lærte selv meget ved at sidde ved siden af dygtigere musikere, da han som 12-årig spillede i orkester.

- Jeg sad mellem en ufaglært landarbejder og en ledende overlæge fra Aalborg Sygehus de første fem-syv år, indtil jeg selv kunne spille. Det var sådan set dem, jeg lærte at spille af. Der gik mange år, før jeg fandt ud af, at vi ikke var lige, for det troede jeg, at vi var. De to, som jo kom fra helt forskellige verdener, sagde ikke ret mange ord til hinanden, men de var sammen to gange om ugen i 25 år, og jeg tror, de ville sige, at de var gode venner, siger han.

Et fantastisk sprog Keld Jørgensen har været solobasunist i Livgarden, Aarhus Symfoniorkester og Det Kongelige Kapel og har undervist på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. I dag bor han i Hillerød ligesom Martin Reinhardt og Thomas Hovaldt, og der skulle ikke megen overtalelse til, før han var klar på at dirigere Hillerød Brass Band.

- Musikkens sprog er fantastisk. Noderne, som vi spiller efter, kan vi sende til Kina, og så kan en kinesisk musiker spille præcis det samme. Det er et sprog, der er helt internationalt. Og man kan lære så meget ved at sidde ved siden af andre og lytte og suge til sig. Det er det, vi gerne vil give videre, siger han.