I sidste uge meddelte ejerne af cafeen B-Hageriet, der lige nu har lejet sig ind i Frederiks Torv 8, at corona har tvunget dem i knæ, og at den populære cafe derfor ikke åbner igen. Foto: Allan Nørregaard

Gammelt baghus har middel bevaringsværdi

Det var Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, der i februar besluttede, at bygningen skulle vurderes af en uvildig instans for at finde ud af, om den er bevaringsværdig. FrederiksborgGruppen ønsker nemlig at rive bygningen ned og i stedet bygge boliger i op til fire etager med erhverv som café og butik i stueetagen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her