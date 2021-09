Byrådsmedlem og gruppeformand for de lokale socialdemokrater Thomas Brücker glæder sig til at slå dørene op til partiets nye valgcafé i den gamle urmager-butik på Helsingørsgade 25. Foto: Martin Warming

Gammel urmager-butik bliver til valgcafé

Socialdemokratiet går nye veje i valgkampen

Hillerød - 22. september 2021

Den tidligere urmager-butik på Helsingørsgade 25 bliver de kommende måneder omdannet til en valgcafé.

Det er de lokale socialdemokrater, der har lejet sig ind i det ledige butikslokale, der fra den 25. september og frem til kommunalvalget den 16. november skal danne rammen om en valgcafé, hvor de socialdemokratiske kandidater, der stiller op til kommunalvalget, kan møde borgerne - og omvendt.

"Vi vil gerne prøve noget nyt. Nu har vi i flere valgkampe stået nede på Torvet og delt flyers ud, men vi synes, at vi mangler et sted, hvor vi kan mødes og tale med dem, der har lyst til at tale med os, i mere intime og hyggelige omgivelser," fortæller byrådsmedlem Thomas Brücker, der er gruppeformand for Socialdemokratiet i Hillerød.

"Vi politikere kan måske godt virke lidt anmassende på folk, når vi står fra fem eller seks forskellige partier ude på gaderne og forsøger at fange deres opmærksomhed. Vi vil stadig være til stede på gader og stræder, men det vil primært være for at invitere folk op i vores valgcafé. Så man kan sige, at vi trækker os en lille smule tilbage og inviterer folk indenfor hos os i stedet - og så kan de så selv vælge om og hvornår, de vil tale med os," tilføjer Thomas Brücker.

Socialdemokratiet havde for et par valgkampe siden en lignende café på Torvet, og den var ifølge Thomas Brücker en stor succes.

Alle er velkomne Selv om Socialdemokratiet bruger ordet café, så er der ikke tale om en café i traditionel forstand, understreger Thomas Brücker.

"Det er ikke et sted, man kan komme ind og købe en kop kaffe eller øl. Vi vil ikke konkurrere med de øvrige cafeer i byen, men vi vil godt byde folk, der vil tale lokalpolitik med os, på en kop kaffe eller te," siger han.

I en valgkamp handler det i bund og grund om at sikre sig så mange stemmer som overhovedet muligt, men formålet med valgcafeen er ikke udelukkende at skulle overbevise hillerødborgerne om, at de skal sætte deres kryds ud for S eller en socialdemokratisk kandidat, siger Thomas Brücker.

"Alle er velkomne i cafeen. Der står jo ikke S på ryggen af folk, og jeg håber da, at der er en masse borgere, uanset hvem de stemmer på, der har lyst til at kigge forbi vores valgcafé og få en snak med os. Det er ingen hemmelighed, at vi er i gang med en valgkamp, og vi håber selvfølgelig at så mange som muligt vil stemme på os, men det her er ikke udelukkende et forsøg på at kapre stemmer. Det handler også om, at vi som politikere godt vil høre, hvad der optager borgerne. Vi kan jo se på Facebook og i avisen, at der er mange hillerødborgere, der har noget på hjerte, og det håber vi da, at de vil komme ind og dele det med os," siger han.

Den nye valgcafé i Helsingørsgade, der åbner lørdag den 25. september klokken 11, vil have åbent tirsdage mellem klokken 15 og 17, fredage fra klokken 15 til 18.30 og på lørdage fra klokken 11 til 15.30. Fra uge 43 vil Socialdemokratiet forsøge at bemande cafeen med kandidater hver dag.

