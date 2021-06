Peder Bisgaard stiller op for socialdemokratiet, når Kommunalvalget løber af stablen. Pressefoto.

Gammel kending stiller op til kommunalvalget

Hillerød - 24. juni 2021 kl. 13:01

kommunalvalg: Peder Bisgaard, der har 12 års erfaring fra byrådet, stiller op til kommunalvalget for socialdemokratiet efter at have siddet seneste peride over.

Peder Bisgaard har besluttet sig for at stille op for socialdemokraterne til kommunalvalget i november. Peder har været medlem af byrådet i 12 år, stillede ikke op til den nuværende periode, men nu er han klar til en tur mere i kommunalpolitik.

- Efter 12 år i byrådet sagde jeg selv stop i 2017, primært af arbejdsmæssige årsager. Jeg var overbevist om, at jeg kunne undvære det at være tæt på beslutningerne - men det har været svært. COVID-19 har gjort, at arbejdshverdagen i fremtiden forventes at blive lettere for mig med færre rejsedage, fordi vi har lært at bruge de virtuelle muligheder. Det var derfor svært at sige nej, da Kirsten Jensen opfordrede mig til at tage endnu en tørn.

Og borgmesteren lægger da heller ikke skjul på, at hun er glad for Peder Bisgaards beslutning:

- Peder er et umanerlig dejligt menneske og en dygtig leder med ideer og visioner. Han tænker sim-pelthen hele tiden på, hvordan han kan berige andres liv med sundhed, bevægelse og glæde. Peder har en imponerende vedholdenhed, når det gælder at nå disse mål for andre, og den styrke er en fordel overalt, hvor Peder er med. Det har vi nydt godt af i byrådet, og vi har savnet Peder i den inde-værende periode, så jeg er meget glad for, at Peder har sagt ja til at stille op igen.

Peder Bisgaard, der er 66 år og bor på Kighusvænget i Hillerød Syd, er formand for Dansk Firmaidrætsforbund på 20. år. Før det var han kriminalassistent i 23 år, heraf 20 år i Hillerød. Der har heller aldrig været tvivl om, at han hørte til hos Socialdemokratiet.

- Når man, som jeg, gennem hele livet har arbejdet med mennesker, sammenhold og fællesskab i en demokratisk verden, var valget omkring mit politiske ståsted meget nemt. Samtidig mener jeg, at vi som et af verdens rigeste og lykkeligste lande skal have overskud og pligt til at hjælpe andre. Med udgangspunkt i mere end 45 års frivilligt engagement indenfor idrætten, kulturen og spejder-bevægelsen vil det frivillige engagement naturligvis være mit kerneområde, herunder at det skal væ-re nemt at være frivillig i Hillerød. Som far, morfar og tidligere SSP-ansvarlig hos politiet, har jeg også erfaret, hvor vigtig det er at give vores børn og unge en tryg opvækst, så det ligger mig også meget på sinde.