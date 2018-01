De foreløbige tanker om, hvordan gymnastiksalen skal indrettes. Her er det stueetagen, som er illustreret. På første salen vil der over bouldergrotten være køkken og hyggehjørne. Foto: Gadevang Klatring

Gammel gymnastiksal bliver til nyt klatreunivers

Hillerød - 10. januar 2018

Gadevang Klatring sigter højt. Klubben er nemlig i fuld gang med en fundraising til deres første større projekt. Et projekt, som går ud på at lave en gammel gymnastiksal om til Danmarks første hverdagsåbne klatrefacilitet.

Det er en idé, som Hillerødsholmsskolen er meget begejstret for. Faktisk er de så begejstret, at de har doneret deres gymnastiksal til projektet.

- Vi kan se rigtig gode muligheder i forhold til vores idrætsundervisning, bevægelse i undervisningen og trivselsarbejde. Klubben havde nok kun været på matriklen i to minutter, før vi sagde ja, siger Michael Østergaard, der er afdelingsleder på Hillerødsholmsskolen, og fortsætter:

- Det er lidt ligesom juleaften for mig, og sådan har det været hele processen igennem. Det vil give et ekstra niveau i forhold til inklusion. Børn med utro vil man kunne lave meget målrettet projekter med. Jeg er meget begejstret for projektet, siger Michael Østergaard.

I skoletiden skal klatrefaciliteten stå til rådighed og bruges af folkeskolerne i området og samtidig være en del af trivselsarbejdet og samværsaktiviteterne mellem eleverne. Resten af tiden vil stedet komme til at fungere som center for alle, der har en indre klatreabe gemt i sig.

Formanden for Gadevang Klatring, Mikael Holm Conner, er selv begejstret over, hvor unikt projektet er.

- Der er ikke nogen andre af den kaliber i Danmark. Det er super sejt, og jeg er forundret over, at vi er med til at lave sådan noget. Ideen er at kunne inspirere andre små klubber til at gøre noget lignende. Der står flere gamle gymnastiksale rundt om i landet, hvor mindre klubber sagtens kunne lave et lignende projekt, siger Mikael Holm Conner.

Gadevang Klatring har indstillet projektet til Realdanias kampagne kaldet »Underværker«, som giver mulighed for at søge støtte til projekter og ideer. Projektstøtten kan søges af alle, der arbejder frivilligt for at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet. Gadevang Klatring har søgt om 1.493.755 millioner kroner til projektet.

- Får vi det beløb, vil det betyde, at vi får det bedste. Det vil højne oplevelsen i rummet. Det er vigtigt, vi får skabt et rum, som appellerer til dem, som kommer, uanset om det er i forbindelse med skolen, eller om det er folk, som skal ind og klatre om eftermiddagen, siger Mikael Holm Conner og fortsætter:

- Drømmeprojektet koster samlet set de her 1,4 millioner, men så er det også deluxe udgaven, hvor vi har den bedste kvalitet i forhold til materialerne, siger Mikael Holm Conner.

Det er en gammel gymnastiksal fra 1960'erne, som skal danne rammerne om den nye klatrefaciilitet. Gymnastiksalen er på 181 kvadratmeter i gulvareal og med 4,8 meter til loftet og med en tilhørende 1. sal og redskabsrum, er der plads nok til at kunne slippe den indre klatreabe løs.

Derudover åbnes der en lang række af muligheder for, hvad rummet ellers kan bruges til. Det er blandt andet fysioterapi, yoga, parkour, foredrag og genoptræning.

Hillerød Kommune har bevilliget 400.000 kroner samt el, vand og varme til projektet, og som det ser ud nu ifølge Mikael Holm Conner, så vil de sidste forhandlinger og det økonomiske snart være helt på plads. Det glæder Michael Østergaard fra Hillerødsholmsskolen.

- Jeg kan slet ikke vente til, at det står færdigt. Der er mulighed for at bygge og gå i gang, når de skriftlige eksaminer er overstået. Hvis alt går efter planen, er det færdigt i efteråret. Det er meget lovende, slutter Michael Østergaard.