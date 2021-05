Se billedserie John Pontoppidan (bill.) er uddannet frugtavler og var hurtig til at springe til, da Christian Sørensen efterlyste nogen, der ville være med til at passe de gamle træer i æblelunden. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Gamle æbletræer er kommet i gode hænder

Æbletræernes Venner passer på de gamle æbletræer ved Trollesminde og har etableret ny æblelund ved siden af med mange sorter.

Hillerød - 25. maj 2021 kl. 15:39 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Trods vejrudsigtens dårlige forudsigelser skinner solen ned over æblelunden ved Trollesminde og Christian Sørensen, John Pontoppidan og Henning Nielsen fra Æbletræernes Venner.

De står ved de otte gamle æbletræer, som stadig bærer blomster, selvom blæsten nu får de hvide blade til at dale livligt imod jorden.

Træerne har stået der siden perioden fra 1931 til 1945, da Trollesminde var en statslig forsøgsgård under Statens Planteavlsudvalg. Men de var kommet i en sørgelig forfatning, lagde Christian Sørensen mærke til for nogle år siden, da han hver dag cyklede forbi stedet på vej til arbejde.

Så tarvelige ud - De havde haft det dårligt, og jeg syntes, de stod og så rigtig tarvelige ud her på området. Jeg ville gerne passe træerne og lavede en Facebookgruppe for at finde andre, der ville være med. Så fik vi en brugeraftale med kommunen og begyndte med at få lov til at passe de oprindelige træer, blandt andet ved at beskære dem, fortæller Chrstian Sørensen.

I 2017 blev selve foreningen Æbletræernes Venner så stiftet.

John Pontoppidan var en af de første til at melde sig under fanerne. Han er uddannet frugtavler og var den, der stod for at beskære de gamle træer og at lære fra sig.

- Os der ikke er vant til det, skærer altid for lidt af, siger Henning Nielsen, og John Pontoppidan svarer med et grin:

- Ja, de andre fik et chok, da jeg begyndte at skære et par store grene af.

Men selvom man nogle gange må gå til den, når man beskærer, skal det gøres med både omhu og tålmodighed.

- Mange vil gerne have det til at se pænt ud lige fra begyndelsen. Men man skal regne med, at det tager fem-10 år, før man får det til at fungere, som man gerne vil have det, siger John Pontoppidan og forklarer, at man beskærer træerne dels for at give dem en flot form dels for at give lys til træets frugter.

Den nye æblelund Foreningens arbejde i æblelunden tog altså sit udgangspunkt i at passe de otte gamle æbletræer. Men i 2017 fik den lov til at udvide området med en æblelund, som består af 24 træer helt nye træer.

Den nye æblelund tæller kendte klassiske æbler som Cox Orange, Ingrid Marie, Golden Delicious og Filippa. Men også lokale og knap så kendte sorter har fået plads, og i lunden kan man blandt andet finde Herredsvejs-æblet, Harløse-æblet og Pigeon Dronningmølle.

- Harløse-æblet har en sjov historie. Vi har fået det fra en have ude i Harløse, hvor det blev sået med kerner fra et æbletræ i farmorens have beslægtet med Filippa- og Ingrid Marie-æblet. Vi ved jo ikke rigtig, hvordan det smager, for vi har aldrig smagt det. Men der skulle gerne komme et par æbler på i år, som vi kan smage, siger Christian Sørensen og tilføjer, at foreningen generelt har forsøgt at gå efter de æbler, der i litteraturen er beskrevet som velsmagende.

Foreningen har selv podet træerne ved at parre en grundstamme med et års-skud fra et træ af den æblesort, man gerne vil have. Det gør man ved at lave et skråsnit begge steder og binde de to dele sammen.

- Så vokser de sammen efter to-tre uger. Det er det, man kalder en vegetativ formering. Når man benytter sig af den metode, er man 100 procent sikker på, at det er den rigtige sort, man får ud af det, siger John Pontoppidan.

Ørentvister mod bladlus De, der går tur i området, vil bemærke, at der ved foden af nogle af æbletræerne står små trækasser. De er sat op som et eksperiment i bestræbelserne på at bekæmpe bladlus.

- Kasserne er insekthoteller til ørentviste. De spiser bladlus, som vi var frygteligt plaget af de første år herude. Vi vil prøve at se, om det har en effekt. Det ser ud som om, det virker, for på de træer, der ligger kasser ved, har der ikke været angreb fra bladlus, siger Christian Sørensen, og Henning Nielsen indskyder:

- Nogle vil nok sige, det er et spinkelt grundlag, vi bygger det på. Det kan jo være tilfældigt. Men jeg synes nu også, vi kunne se en forskel sidste år.

Espalier-æbler For nylig har foreningen fået sat skilte op ved hvert æbletræ med informationer om netop den sort, det bærer på.

Og for to år siden blev æblelunden udvidet med endnu et område til espalier-æbletræer. Området, som foreningen selv har indrettet med økonomisk støtte fra Hillerød Kommune og Danmarks Friluftsråd, tæller yderligere 15 særligt udvalgte sorter, der har en langsom vækst.

Om foråret mødes foreningens medlemmer et par gange om måneden for at holde øje med og passe træerne. Nogle lægger dog vejen forbi oftere.

- I blomstringstiden er jeg herude hver dag. Jeg kan simpelthen ikke lade være. Jeg skal du at holde øje med, om der kommer lus, og jeg skal ud at se blomsterne. Det er fantastisk at sidde herude, siger John Pontoppidan.

