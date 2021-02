Gallerierne er ved at blive om bygget til biograf - nu kan ejerne bag ejendommen præsentere endnu en lejer. Foto: IWG

Send til din ven. X Artiklen: Gallerierne præsenterer ny lejer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gallerierne præsenterer ny lejer

Hillerød - 08. februar 2021 kl. 11:51 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Ejerne af Gallerierne i Hillerød har lejet en del af stueetagen og en del af første salen ud til selskabet IWG, som vil indrette kontorhotel med business-loungen i stueetagen og kontorer på 1. sal i det tidligere shoppingcenter, som er ved at bliev bygget om til biograf. Det skriver IWG i en pressemeddelelse.

Læs også: Dette vil nye ejere bygge i gammel biograf

- Placeringen i centrum af Hillerød og planen for et kontorhotel med business-lounge i stueetagen og kontorer på 1. salen i Gallerierne er helt perfekt. Det er tæt på gode parkeringsmuligheder, offentlig transport og der er et miljø med butikker og restauranter lige ved siden af, siger Casper Rømer Rasmussen, som er medejer af Gallerierne og derud over står bag Better Spaces Zealand, der er IWG's første franchisetager i Danmark.

IWG står bag kontorkoncepterne Regus og Spaces, og det er selskabets første franchise-aftale på det danske marked. Udover planerne i Hillerød, etableres Better Spaces Zealand også kontorhoteller i Hørsholm og Kokkedal. Det nye kontorhotel i Hillerød åbner efter planen i sommeren 2021, under navnet Spaces. Kontorhotellerne i Hørsholm og Kokkedal åbner i løbet af de næste tre år. Better Spaces Zealand har sikret sig rettighederne til at åbne flere kontorcentre i samarbejde med IWG, hvis de tre første bliver en succes.

Partnerskabet og placeringen af de nye kontorfaciliterer nord for København er et led i IWG's strategi om at udvide sit forretningsområde til forstæderne og mindre byer. Det er et faktum, at flere ønsker at arbejde lokalt og skære ned på pendlertiden for at få en bedre balance mellem privatliv og arbejdsliv, og efterspørgslen efter fleksible kontorløsninger stærkt stigende. Det ser man blandt andet i England, hvor Standard Chartered netop har indgået en aftale med IWG som betyder, at bankens 95.000 ansatte får adgang til 3.500 kontorer verden over.

- Mange medarbejdere har brug for et sted, hvor de kan tage på arbejde uden at skulle pendle hele vejen ind til eksempelvis København. Samtidig er en fleksibel kontorløsning noget, som flere og flere har efterspurgt i Corona-tiden, hvor rigtig mange mennesker har været hjemsendt, men faktisk ikke har haft en ordentlig mulighed for at arbejde hjemmefra, siger Thomas Munk, salgsdirektør for IWG i Danmark.

relaterede artikler

Magasin tæt på at åbne i Gallerierne 01. februar 2021 kl. 15:10

Sådan bliver Gallerierne til luksusbiograf 04. juni 2020 kl. 05:28

Gallerierne gør klar til ombygning 17. januar 2020 kl. 16:36