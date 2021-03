Direktør Tom Høeg glæder sig over, at Restaurant Flammen åbner i Gallerierne.

Gallerierne: - Ny restaurant er et fantastisk match

Galleriernes ejere glæder sig over aftalen med Restaurant Flammen

Det er med stor glæde og tilfredshed, at Galleriernes direktør Tom Høeg har sat sin underskrift på lejeaftalen med restaurantkæden Flammen i shoppingcentret.

"Restaurant Flammen er en af vores ønskelejere, så vi er rigtig glade. Det kommer til at være et fantastisk match til biografen," siger Tom Høeg til Hillerød Posten.

Han glæder sig over, at Flammen til efteråret åbner restaurant med cirka 300 spisepladser ved Galleriernes indgang i Slotsgade, hvor lokalerne har stået tomme, siden H&M lukkede i 2018.

"Flammen rammer meget bredt og kan tiltrække en masse mennesker, blandt andre familier. Det er et sted, hvor de fleste har råd til at gå hen og spise, for eksempel inden de skal i biografen. Så vi forventer os meget af samarbejdet," siger han.